Málem bylo po všem! Legendární Pavel Trávníček unikl smrti jen o vlásek, prozradil jeho doktor
8. 1. 2026 – 9:30 | Magazín | BS
Herec chlácholil, že všechno bude dobré, ale ukazuje se, že opravdu vůbec být nemuselo.
Už dříve vyšlo najevo, že slavný herec a dabér Pavel Trávníček neměl úplně nejklidnější Vánoce: Před svátky ho skolil zánět průdušek, situace se nelepšila, herec se cítil stále hůř a hůř a nakonec mu manželka v obavách zavolala sanitku.
A dobře udělala, protože mu tím s největší pravděpodobností zachránila život.
Trávniček musel na akutní operaci srdce: „Nejsem kardiochirurg, takže ho operoval docent Benedík, který Pavlu Trávníčkovi udělal čtyřnásobný bypass. Ten garantuje daleko lepší funkčnost srdce, jeho lepší prokrvení,“ prozradil pro eXtra.cz kardiolog Petr Neužil, který se o Trávníčka většinou stará.
Bypass, tedy přemostění, je nový obchvat zúžených či uzavřených tepen. Trávníčkovi prý prakticky okamžitě pomohly: „Pacient už měl trošku jakoby línější výkonnost srdečního svalu. Nyní má velkou šanci na zlepšení. Už se to i krátce po operaci začíná jevit tak, že se výkonnost srdečního svalu lepší,“ vysvětlil Neužil.
Situace byla velmi vážná, jak naznačil vzápětí: „Nyní má Pavel Trávníček mnohem lepší prognózu, protože kdybychom ten jeho problém neodoperovali, kdybychom ho nenašli, tak to mohlo dopadnout bůhvíjak,“ prozradil.
Problém přitom v nemocnici odhalili jen se štěstím a vlastně omylem: Ještě v červenci, kdy od Neužilova týmu dostal Trávníček kardiostimulátor, totiž nic nenasvědčovalo dalším problémům.
„Teď kolem desátého prosince jsme všichni byli na nějakém večírku, Pavel, jeho žena Monika a syn. To byl ještě v pohodě, pak ale nastydl, řešili jsme to spolu, byly to průdušky, měl bronchitidu. Jenže ta asi byla určitý provokační problém, protože pak začal mít bolesti. To mi přišlo podezřelé, tak jsme se raději neplánovaně rozhodli to vyšetřit, aby to nebyl jiný problém. A byl. Šlo o velké štěstí, že jsme se pro to rozhodli,“ vyprávěl lékař.
„Bylo to opravdu jako blesk z čistého nebe, protože Pavel doteď neměl jakékoli trable. Kdybychom to nenalezli a neudělali ten bypass, bůhví, jak by to dopadlo. Buď by to skončilo infarktem, nebo zástavou, arytmií, která končí smrtí,“ zmiňuje zlé alternativy.
„Bez operace by se to nedalo, srdce by přestalo fungovat,“ dodal jasně.