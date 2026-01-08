Rubio se příští týden setká s představiteli Dánska, aby spolu jednali o Grónsku
8. 1. 2026 – 9:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký ministr zahraničí Marco Rubio se příští týden setká s představiteli Dánska, aby spolu jednali o Grónsku.
Podle agentur Reuters a AFP to dnes řekl novinářům ve Washingtonu. Grónsko pak uvedlo, že na schůzce budou i jeho zástupci. Spojené státy za prezidenta Donalda Trumpa usilují o připojení největšího světového ostrova, který je autonomní součástí Dánského království. Nevylučují přitom ani použití vojenské síly.
Tuto možnost dnes připustil i šéf americké diplomacie. "Pokud prezident identifikuje hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států, každý prezident si ponechává možnost na ni reagovat vojenskými prostředky," poznamenal. Rubio ale podle svých slov jako diplomat vždy upřednostňuje dohodu jiným způsobem a upřednostnil by ji i v případě Venezuely, na kterou USA o víkendu zaútočily, přičemž se zmocnily jejího prezidenta Nicoláse Madura.
O urgentní schůzku Rubia požádaly Grónsko i Dánsko, které postoj Washingtonu znepokojuje. Grónská ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtová dnes dánské veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanici DR řekla, že se zástupci ostrovní vlády jednání s Rubiem také zúčastní. "Nic o Grónsku bez Grónska," podotkla.
Bílý dům v úterý uvedl, že USA zvažují různé možnosti, jak strategicky významný a na nerostné suroviny bohatý ostrov získat. Rubio v pondělí podle listu The Wall Street Journal (WSJ) členům Kongresu řekl, že Trump chce Grónsko od Dánska koupit a nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi. Také poznamenal, že Bílý dům se svou rétorikou snaží přimět Dánsko k vyjednávání.
Evropské země ale podle dnešních slov francouzského ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota i tak připravují plán pro případ, že Spojené státy na Grónsko zaútočí.
Jak Dánsko tak Grónsko jsou toho názoru, že o budoucnosti ostrova mají právo rozhodnout jen jeho obyvatelé, kterých je přibližně 57.000.