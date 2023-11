Už žádná Francouzská riviéra: Kam dnes létají ruští oligarchové

Ruští oligarchové museli vyměnit po válce na Ukrajině populární destinace jako Francouzská riviéra za bývalé sovětské státy a země přátelské vůči Rusku. Jejich soukromé tryskáče, které se pokusil Západ zabavit, jsou ale stále ve vzduchu.

Po válce na Ukrajině uvalil Západ na Rusko sankce. Ruští oligarchové, mnohdy prominentní politici a byznysmeni z blízkého okruhu šéfa Kremlu Vladimira Putina, stále nemohou cestovat do 27 evropských států.

Obyčejní Rusové musí trávit dovolenou na svých chatách a o písečných plážích pod teplým sluncem v Itálii si mohou nechat jen zdát, s miliardáři a pravidly to ale bývá složitější. Sankce dokázali obejít přeregistrací svých strojů.

Západ chtěl zabavit majetek ruských oligarchů registrovaný v EU, jako jsou luxusní jachty a právě soukromé tryskáče. I to se však povedlo částečně. V zahraničí zůstává uvězněno přes 400 těchto letadel, některé z nich jejich majitelé prodali. Do Ruska se jich však od loňského února vrátilo kolem padesáti, upozornil server Euronews. Na ruském území se současně nachází celkem 145 soukromých tryskáčů. Většinu z nich oligarchové stáhli do států bývalého Sovětského svazu.

Evropě se vyhýbají

Za nimi následuje Turecko a Dubaj. Podle údajů služby Flightradar24 se během letů evropskému vzdušnému prostoru striktně vyhýbají. Drží se států, které považují za přátelské vůči Rusku. Ale i během krvavé války na Ukrajině létají dál.

Výhodou tryskáčů pod ruskou vlajkou je snazší přístup k zemím, které neuvalily na miliardáře žádné sankce. Jako příklad zmiňuje Euronews letadlo Vladimira Jevtušenkova, nejvýznamnějšího ruského oligarchy s majetkem v Česku. Podnikatel a miliardář z blízkého Putinova okruhu létá Boeingem 737. Před válkou si užíval Francouzskou riviéru, Německo, Lucembursko, Švýcarsko, Chorvatsko, Českou republiku, Maledivy, Seychely a řadu světových metropolí a finančních center. Několikrát také navštívil Itálii a Velkou Británii. Od začátku války na Ukrajině se ale pohyboval mimo vzdušný prostor EU mezi letišti v Turecku, Spojených arabských emirátech, Ománu a Kazachstánu. Během roku 2022 podnikl jenom čtrnáct cest.

Podle oficiálních údajů byl Boeing 737 registrován pod ruskou vlajkou koncem loňského prosince. Letadlo se do Ruska přesunulo 30. prosince z Biškeku. Letos podniklo 47 přeletů v rámci Ruska a bývalých sovětských či spřízněných států včetně Běloruska a Číny.