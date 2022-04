Aktualizováno: Macron porazil Le Penovou, oba podle očekávání postupují do druhého kola

Šéf Elysejského paláce Emmanuel Macron v prvním kole prezidentských voleb porazil krajněpravicovou rivalku Marine Le Penovou a společně s ní postupuje do kola druhého, ukazují projekce zveřejněné francouzskými médii po uzavření volebních místností.

(AKTUALIZOVÁNO, 21:02) Macrona podle odhadů agentur Ifop, Opinionway nebo Ipsos volilo o čtyři až šest procent více hlasujících než Le Penovou.

Projekce jsou založené i na sečtených hlasech, neboť ve většině volebních místností hlasování skončilo v 19:00, zatímco ve velkých městech se mohlo volit ještě o hodinu déle. Tyto předběžné výsledky jsou tak považovány za poměrně přesnou předpověď těch konečných.

Výzkumné agentury Ipsos, Ifop, Opinionway i Elabe přisuzují Macronovi přes 28 procent hlasů, nejpříznivější je pro prezidenta odhad Opinionway, podle kterého jej volilo 29,5 procenta hlasujících, zatímco Le Penovou 23,5. Lídryně krajní pravice naopak nejlépe dopadla v projekci Ifop se ziskem 24,4 procenta, i zde ovšem zaostává za Macronem o více než čtyři body.

Le Penová se v průzkumech preferencí v posledních dnech na Macrona dotahovala a některé sondáže ukazovaly i těsnější rozdíly v jejich podpoře. Macron naopak před volbami spadl na úroveň kolem 26 procent. Vše nyní nasvědčuje tomu, že dvojice stejně jako před pěti lety postoupí do druhého kola prezidentské volby, přičemž letos se očekává vyrovnanější souboj než na jaře 2017.

Byť jej neřadí mezi postupující, s předběžnými výsledky může být spokojen i levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon, kterého podle projekcí volilo 20 procent hlasujících, tedy o něco více než před pěti lety. Naopak je zjevné, že propadli kandidáti tradičních politických stran. Valérie Pécresseová zastupující pravicové Republikány je v odhadech zhruba na pěti procentech až za dalším zástupcem krajní pravice Éricem Zemmourem, socialistka Anne Hidalgová podle všeho získala ještě méně hlasů.

(AKTUALIZOVÁNO, 20:00) Belgická zpravodajská společnost RTBF těsně před koncem hlasování ve Francii informovala o dvou průzkumech u volebních místností, jejichž výsledky nasvědčují těsnému souboji prezidenta Emmanuela Macrona s jeho největší soupeřkou Marine Le Penovou. Podle prvního odhadu volilo oba přibližně 24 procent hlasujících, druhý ukazuje vítězství Macrona asi o jeden bod. Dvojice by tak podle očekávání postoupila do druhého kola voleb konaného 24. dubna. Třetí skončil v obou průzkumech levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon s 19 procenty.

Pokud by první kolo voleb skončilo přibližně stejným výsledkem, znamenalo by to pokračování trendů z posledních dní, kdy Le Penová a Mélenchon v průzkumech stoupali, zatímco Macronova podpora slábla. Současná hlava státu si však i tento týden udržovala v odhadech mírný náskok.

RTBF o prvním průzkumu z volebního dne informovala okolo 18:00, tedy ještě před uzavřením hlasovacích místností na francouzském venkově. To nastalo v 19:00, ve velkých městech hlasování končí ve 20:00. Francouzská média do té doby nemohou zveřejňovat výsledky odhadů na základě průzkumů mezi lidmi vycházejícími z volebních místností. Belgická nebo švýcarská frankofonní média, která nejsou vázána francouzským zákazem, mohou svoje čísla zveřejňovat dříve.

Web Politico ovšem upozorňuje, že takovéto „předběžné výsledky“ je třeba brát s rezervou, neboť se v minulých letech ukázaly být poměrně odlišné od výsledků skutečných.

(13:04, původní zpráva) Ve Francii dnes ráno začaly prezidentské volby, v nichž post hlavy státu obhajuje Emmanuel Macron. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že se opět bude rozhodovat až ve druhém kole. V něm se stávající prezident podle všeho stejně jako před pěti lety utká s vůdkyní krajní pravice Marine Le Penovou.

Hlasování v pevninské Francii začalo v 08:00 SELČ. Večer se volební místnosti uzavřou do 20:00, pak začnou přicházet předběžné výsledky. V některých zámořských územích Francie se hlasovalo už v sobotu.

O přízeň voličů se uchází 12 kandidátů. Vybírat si mezi nimi může až 48,7 milionu Francouzů s právem hlasovat, kolem účasti ale panovala značná nejistota vzhledem k vysokému podílu nerozhodnutých voličů.

Průzkumy dlouho stavěly Macrona do pozice jasného favorita prvního i druhého kola, po uplynulém týdnu už to ale neplatí. Hlava státu v podstatě vynechala tradiční kampaň a nezapojila se například do televizních debat se soupeři, zatímco upřednostnila diplomatické snahy kolem konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Voliče ale podle analytiků více trápí narůstající životní náklady, což je téma, které celé týdny akcentovala Le Penová.

Podpora krajně pravicové političky v posledních sondážích poskočila zhruba na 23 procent, naopak Macron po jistém posílení z prvních dní války spadl ke 26 procentům. Pokud by do druhého kola neprošla tato dvojice, jednalo by se o velké překvapení, neboť v průzkumech třetí, levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon, zaostával za Le Penovou o víc než pět procentních bodů.

Před pěti lety v prvním kole Macron vyhrál se 24 procenty odevzdaných hlasů, druhá Le Penová získala 21,3 procenta.

Volební účast v prvním kole francouzských prezidentských voleb dosáhla dnes v poledne 25,5 procenta, tedy o tři procenta méně než v roce 2017, oznámilo francouzské ministerstvo vnitra. Informace o volební účasti se očekávala s napětím, protože může výrazně ovlivnit šanci na postup jednotlivých kandidátů. Průzkumy předpovídaly, že zájem voličů hlasovat může být nižší, a to i kvůli kampani, kterou poznamenala i pandemie covidu-19.