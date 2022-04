Jurečka: Pro přítomnost USA přichází v úvahu Přerov či Mošnov

Pro případ přítomnosti Spojených států v Česku by mohly přicházet v úvahu základny v Přerově či Mošnově, řekl dnes v pořadu Partie CNN Prima News ministr práce Marian Jurečka.

Ministryně obrany Jana Černochová v sobotu Deníku N řekla, že po Velikonocích bude jednat ve Spojených státech se svým protějškem Lloydem Austinem a chce otevřít i téma americké přítomnosti v ČR. Podle Jurečky debata kabinetu na toto téma ještě ani nezačala.

Česko by mohlo podle Černochové uzavřít dohodu jako Slovensko, na jejímž základě Američané mohou v zemi využívat dvě vojenské základny. Nalézt dohodu by podle ní chvíli trvalo, v Česku by ji schvalovaly obě komory Parlamentu. Jurečka dnes řekl, že téma bude jen jednou z věcí, o kterých by mohla Černochová v USA mluvit, primárně se na cestu chystá kvůli jiným záležitostem.

O tématu podle Jurečky ještě nejednala vláda. „Budeme o tom diskutovat, ani to není o tom, že by vláda rozhodla. Musí to být na základě široké diskuse a konsensu,“ řekl. O základnách je připravený diskutovat, podstatné budou konkrétní podmínky. „Střední a středovýchodní část republiky by si něco takového zasloužila. Řekněme Přerov, Mošnov, to jsou lokality, které by si něco takového zasloužily. Ale předbíháme, vůbec jsme se o tom ještě nezačali bavit,“ dodal.

Posílení bezpečnosti

Pokud se nezmění situace v Rusku prezidenta Vladimira Putina, nezbývá než posilovat obranyschopnost, uvedl v Partii místopředseda ANO a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Podotkl, že v Mošnově už se pracuje na velkém logistickém centru pro českou armádu. „Pokud by to měla být základna NATO, pak je to o společenské diskusi,“ řekl. Vondrák. Je zastáncem jednání, ale nechtěl v této věci hovořit za celé hnutí ANO, protože téma je dosud čerstvé.

Pokud se Putinovské Rusko nezmění, nemáme moc jiných možností. Takové agresi se lze ubránit jen tímto způsobem. https://t.co/ZV4m67jPNy — Ivo Vondrak (@ivondrak) April 10, 2022

Místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová ve stejné televizní debatě řekla, že americká přítomnost v Evropě se obecně ukázala jako správná. Zdůraznila ale, že debata musí být s ohledem na zkušenosti s pobytem sovětských vojsk na českém území mimořádně citlivá. Naprostou podporu americké základně vyjádřila senátorka Miroslava Němcová.

Premiér Petr Fiala v České televizi a televizi Nova v sobotu zdůraznil, že se jedná o záležitost, kterou musí schválit obě komory Parlamentu. „Hledáme všechny prostředky pro to, abychom zajistili naši bezpečnost, abychom posílili východní křídlo Severoatlantické aliance a dokázali čelit takové agresivní politice, jakou dnes předvádí Rusko Vladimíra Putina,“ řekl.

Černochová chce s americkým ministrem obrany jednat také o nákupech České republiky, například o vrtulnících. Součástí dubnové cesty bude také převoz ostatků brigádního generála Františka Moravce do Česka. Někdejší velitel československé rozvědky pracující pro exilovou vládu v Londýně Moravec bude pochován podle svého přání v rodné Čáslavi.