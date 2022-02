Aktualizováno: Vyřešit krizi kolem Ukrajiny může trvat ještě měsíce, varoval Macron

Vyřešení současné krize kolem Ukrajiny může trvat ještě měsíce, varoval dnes francouzský prezident Emmanuel Macron.

(AKTUALIZOVÁNO) Macron o krizi mluvil v Kyjevě po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle Macrona už ale existují konkrétní řešení, jak aktuální vyostřený spor mezi Ruskem a Západem vyřešit. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP.

Francouzský prezident zopakoval, že při pondělním jednání v Kremlu s ruským lídrem Vladimirem Putinem získal od ruského prezidenta ujištění, že Moskva k vyostření situace přispívat nebude. Macron zároveň uvedl, že jak Zelenskyj, tak Putin se zavázali dodržovat minské dohody, jejichž cílem je ukončit boje na východní Ukrajině.

Francouzský lídr dnes po rozhovorech se svým ukrajinským protějškem vyjádřil naději, že se brzy uskuteční další jednání v takzvaném normandském formátu o vyřešení konfliktu na východní Ukrajině s proruskými separatisty. Rusko odmítá, že by bylo přímo zapojeno do bojů na východě Ukrajiny, jedná ale s Ukrajinou pod patronátem Francie a Německa již od roku 2015, kdy díky uzavření minských dohod ustalo největší násilí. V poslední době ale tato jednání zásadní průlom nepřinesla.

Z Kyjeva dnes Macron zamíří do Berlína, kde se sejde s německým kancléřem Olafem Scholzem a s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Ty bude informovat o pondělních i dnešních jednáních s ruskými a ukrajinskými státníky. Setkání v Berlíně se koná v rámci takzvaného výmarského trojúhelníku, který tvoří Francie, Německo a Polsko.

(12:58, původní zpráva) Emmanuel Macron podle svých slov obdržel od Putina příslib, že ve sporu Moskvy a Západu ohledně Ukrajiny nebude následovat „zhoršení nebo vyostření“. Pondělní jednání francouzského prezidenta Macrona s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem v Kremlu pomohlo předejít dalšímu zhoršení bezpečnostní krize kolem Ukrajiny - francouzský státník to dnes podle agentur Reuters a AFP řekl novinářům.

Francouzský prezident dodal, že považuje za splněný svůj cíl zabránit další eskalaci a dát prostor novým vyhlídkám. Dnešní prohlášení před novináři Macron učinil v letadle na cestě z Moskvy do Kyjeva, kde se setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba k dnešnímu plánovanému jednání v Kyjevě sdělil, že Ukrajina se na debatu s francouzským lídrem těší, ale že se nenechá přimět, aby překročila limity, které si stanovila. „Jsme otevřeni dialogu, ale nepůjdeme přes svoji červenou čáru a nikomu nedovolíme, aby nás k tomu donutil,“ řekl Kuleba.

Solidarita Ukrajině

Zatímco Macron jednal s Putinem, ministři zahraničí České republiky, Slovenska a Rakouska se vydali na návštěvu Ukrajiny.

Společnou cestou na Ukrajinu ministři vyjádřili podporu politické nezávislosti této země, prohlásil v Kyjevě šéf české diplomacie Jan Lipavský. Zopakoval, že ruské požadavky, aby se NATO zavázalo nepřijmout Ukrajinu za členský stát aliance, jsou nepřijatelné.

„Přivezli jsme jasnou zprávu: vyjadřujeme solidaritu Ukrajině i podporu její politické nezávislosti,“ řekl Lipavský. Kyjev si podle něj musí sám vybrat, zda se přiblíží Severoatlantické alianci a Evropské unii. „Ruské požadavky týkající se Ukrajiny nemohou být předmětem diskuse,“ dodal.

Lipavský druhým dnem pokračuje v návštěvě Ukrajiny, kam se vydal se svými kolegy ze Slovenska a Rakouska Ivanem Korčokem a Alexanderem Schallenbergem. Ráno absolvoval jednání s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem a setkal se také se zástupci Krymských Tatarů, odpoledne by měl hovořit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u hranic s Ukrajinou desítky tisíc vojáků. Vyvolalo tím obavy Kyjeva i Západu, že připravuje na vojenskou ofenzivu proti Ukrajině. Moskva popírá, že má v plánu sousední zemi napadnout, a tvrdí, že má obavy o vlastní bezpečnost. Od Spojených států a NATO žádá Rusko kromě jiného záruku, že aliance nepřijme Ukrajinu za svého člena a nebude tak zvyšovat svoji přítomnost v ruské blízkosti. Česká vláda stejně jako NATO či Spojené státy tento požadavek odmítá.

Představitelé členských zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance se v posledních dnech střídají na Ukrajině v rychlém sledu. V úterý přicestovala do Kyjeva také šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková, která má rovněž v plánu navštívit konfliktní oblast na východě země. Z Moskvy dnes do Kyjeva přilétá francouzský prezident Emmanuel Macron, který bude jednat se svým ukrajinským protějškem Zelenským. Ve středu zavítá do ukrajinské metropole polský ministr zahraničí Zbiginiew Rau.