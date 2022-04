Aktualizováno: Macron získal ve volbách přes 58 procent hlasů, blahopřáli mu prezidenti USA a Ukrajiny

(AKTUALIZOVÁNO, 11:30) Prezident Miloš Zeman v dnešní gratulaci Emmanuelovi Macronovi podpořil aktivity znovuzvoleného prezidenta Francie směrem k Rusku a jeho prezidentovi Vladimiru Putinovi. Vybídl k diplomatickému úsilí o ukončení bojů na Ukrajině. V přání, které zveřejnil Hrad, Zeman uvedl, že druhý mandát získal Macron ve velmi neklidné době ovlivněné ruskou agresí na Ukrajině.

„Je zřejmé, že na Ukrajině se bojuje i o naši svobodu a budoucnost. Naše pomoc Ukrajině však musí jít ruku v ruce s diplomatickým úsilím o ukončení bojů a nalezení míru. V této souvislosti tak podporuji i Vaše aktivity směrem k Ruské federaci a jejímu prezidentovi,“ napsal Zeman.

Macronovo znovuzvolení a veřejná popularita jsou podle Zemana jasným důkazem jeho úspěšného působení v čele státu i skvělé reprezentace Francie. Zmínil také výbornou úroveň vztahů mezi Českou a Francií a rozvíjející se spolupráci a také návaznost českého předsednictví EU na francouzské. „Pevně věřím, že se nám podaří v druhé polovině letošního roku úspěšně navázat na velmi aktivní francouzské předsednictví v Radě Evropské unie,“ uvedl.

Prezidenta Francie pozval Zeman i s chotí na Pražský hrad. „Jsem přesvědčen, že z moci ze svých funkcí budeme mít možnost přispět k dalšímu prohloubení a rozvoji tradičního přátelství mezi našimi zeměmi,“ uvedl.

Také Putin dnes Macronovi ke znovuzvolení popřál, stejně učinili americký prezident Joe Biden, německý kancléř Olaf Scholz či představitelé Evropské unie.

(8:03, původní zpráva) Francouzský centristický prezident Emmanuel Macron v nedělním druhém kole prezidentských voleb obhájil mandát se ziskem 58,55 procenta hlasů. Jeho krajně pravicová soupeřka Marine Le Penová získala 41,45 procenta. Informovaly o tom dnes tiskové agentury po sečtení všech hlasů. Účast dosáhla necelých 72 procent.

Výsledky hlasování zhruba odpovídají projekcím, které zveřejnila francouzská média v neděli večer po uzavření volebních místností. Ty připisovaly Macronovi vítězství s asi 58 procenty hlasů a Le Penové kolem 42 procent.

Agentura DPA uvedla, že ačkoli je Macronovo vítězství přesvědčivé, získal francouzský prezident podstatně méně hlasů než ve volbách roku 2017, kdy si připsal 66,1 procenta.

