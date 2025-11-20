Macinka neřekl, zda Motoristé trvají na Turkovi, otázku s prezidentem otevřeli
20. 11. 2025 – 15:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předseda Motoristů Petr Macinka po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě přímo nekomentoval, zda trvá na nominaci poslance Motoristů Filipa Turka do vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů.
Odkázal na svá předchozí vyjádření. Novinářům řekl, že otázky se na schůzce politici dotkli, Pavel však dosud nemá oficiální nominace, které by měl dostat od předsedy ANO Andreje Babiše příští týden.
Dnešní schůzka se podle Macinky týkala i programového prohlášení vznikající vlády, Pavel zmínil některé své priority. S hlavou státu hovořil i o dalším harmonogramu vzniku vlády. "Byla to pro mě velmi důležitá schůzka, která naznačila jasný posun v tom, že vláda vznikne. Snad nebude nutné uvažovat o nějakých ústavních krizích a něco takového," uvedl Macinka.
Tématem byly i personální otázky. Prezident ale ještě nemá oficiální nominace, takže je nemůže přímo komentovat, podotkl Macinka. "Určitě jsme se bavili o panu Turkovi, ale i o řadě dalších věcí," uvedl. S detaily chce nejdřív seznámit koaliční partnery. "Nebudu říkat nic jiného než poslední měsíc a půl, seznam nominovaných osobností dostane pan prezident a zatím platí vše, co jsem říkal doteď, takže najděte si to," vybídl novináře.
Turek, který je podle spekulací kandidátem Motoristů na ministra zahraničí, podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval rasistické či homofobní příspěvky a četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá a strana podala trestní oznámení. Deník N si za článkem stojí a věří v to, že policie prověří všechny okolnosti. Pavel před měsícem řekl, že pokud jsou výroky autentické, neměl by být Turek ve vládě.
Macinka se dříve Turka zastával. Například před měsícem řekl, že nevidí důvod, aby kvůli kauzám za Turka hledal náhradu. Čestný prezident strany je podle něj mimořádně schopný politik a kompetentní člověk. Ve středu Motoristé uvedli, že trvají před dalším jednáním o složení nové vlády na nominaci Turka do vlády.
Babiš, který z pověření prezidenta jedná o sestavení vlády, podle Hradu předloží seznam navrhovaných ministrů v příštím týdnu. Hlava státu předpokládá, že v následujících dvou týdnech povede konzultace s kandidáty. Podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové mají SPD a Motoristé definitivní nominace dodat Babišovi do tohoto pátku. Podle Macinky je lhůta do konce týdne.