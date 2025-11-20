Dnes je čtvrtek 20. listopadu 2025., Svátek má Nikola
Počasí dnes 3°C Skoro zataženo

Mladí vs. senioři: Kdo vymýšlí lepší hesla v počítači?

20. 11. 2025 – 14:45 | Magazín | Žanet Ka

Mladí vs. senioři: Kdo vymýšlí lepší hesla v počítači?
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Digitální svět, který měl patřit mladým, se ukazuje být stejně křehký, jako když do něj vstupovali jejich prarodiče. Nový výzkum hesel napříč generacemi ukazuje, že i generace Z se stále opírá o slabé kombinace, které umí prolomit i průměrný bot.

Nový průzkum přináší překvapivé odhalení: mladí lidé z generace Z nejsou v tvorbě bezpečných hesel o nic lepší než seniorní věková kategorie kolem osmdesáti let. Analýza bezpečnostní firmy NordPass potvrzuje, že většina uživatelů stále spoléhá na slabá, často znovu použitá hesla, a to i přes rostoucí počet varování.

Kde je závada?

Podle studie NordPass patří k nejčastěji používaným heslům celosvětově krátké řetězce jako „123456“. Zatímco starší generace často sahá po jednoduchých kombinacích založených na vlastním jménu nebo známém slově, generace Z volí výraznější hesla typu „skibidi“, „qwertz123“ nebo „qwerty123“, která místy obsahují čísla či symboly, ale i tak zůstávají extrémně slabá.

Toxicita
Magazín
Někdy jste problém vy. Poznejte, zda jste toxickým prvkem na pracovišti

Proč to není jen „staromódní problém“?

Výsledky ukazují, že nárůst používání symbolů nebo delších hesel je v většině případů minimální. I když výzkumníci zaznamenali zlepšení, například více hesel obsahující alespoň jeden symbol, skutečná síla hesla stále často zaostává. „Přes všechny snahy v oblasti vzdělávání zabezpečení jsme dosud zaznamenali jen velmi malé změny,“ říká Karolis Arbaciauskas, produktový ředitel NordPassu.

Důsledky pro uživatele a firmy

Slabá hesla zůstávají jedním z hlavních vstupních bodů, kterými útočníci pronikají do systémů. Podle NordPassu je až 80 % úniků dat spojeno s nevhodným či opakovaně použitým heslem. Odborníci proto doporučují hesla s minimálně 20 znaky složená z písmen, čísel a symbolů, stejně jako uvádějí zapnutí dvoufaktorového ověření.

Jak se začít chránit?

  • Používat jedinečné heslo pro každou službu.
  • Volit heslo alespoň 20 znaků dlouhé, kombinující malá i velká písmena, čísla a symboly.
  • Používat správce hesel (password manager), který usnadní udržení bezpečných přihlašovacích údajů.
  • Aktivovat multi-faktorovou autentizaci vždy, když je dostupná.
  • Zvažovat alternativy k heslům, například passkeys (ověřeno bezpečnostními aplikacemi jako kompatibilní nástroj pro budoucnost).
Motor V6 Honda
Magazín
Hybridní šestiválec je zpět: Honda sází na realističtější budoucnost než čistou elektromobilitu

V době, kdy se kybernetické útoky stávají běžnou součástí každodenní reality, už nejde jen o technickou dovednost, ale o základní digitální gramotnost, která se týká každé generace. Studie NordPassu ukazuje, že věk sám o sobě negarantuje ani bezpečnost, ani riziko, skutečnou hrozbou je spíše pohodlnost a rutina, se kterou k heslům přistupujeme. Ochrana digitální identity dnes není volitelná; je to zásadní součást péče o vlastní bezpečí.

Tagy:
ochrana bezpečnost technologie zabezpečení generace hesla
Zdroje:
Newsweek, independent.co.uk, nordpass.com
Profilový obrázek
Žanet Ka
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

Předchozí článek

Verdiho Nabucco ve Státní opeře: Nadčasové drama o moci, víře a svobodě

Následující článek

Macinka neřekl, zda Motoristé trvají na Turkovi, otázku s prezidentem otevřeli

Nejnovější články