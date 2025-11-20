Mladí vs. senioři: Kdo vymýšlí lepší hesla v počítači?
20. 11. 2025 – 14:45 | Magazín | Žanet Ka
Digitální svět, který měl patřit mladým, se ukazuje být stejně křehký, jako když do něj vstupovali jejich prarodiče. Nový výzkum hesel napříč generacemi ukazuje, že i generace Z se stále opírá o slabé kombinace, které umí prolomit i průměrný bot.
Nový průzkum přináší překvapivé odhalení: mladí lidé z generace Z nejsou v tvorbě bezpečných hesel o nic lepší než seniorní věková kategorie kolem osmdesáti let. Analýza bezpečnostní firmy NordPass potvrzuje, že většina uživatelů stále spoléhá na slabá, často znovu použitá hesla, a to i přes rostoucí počet varování.
Kde je závada?
Podle studie NordPass patří k nejčastěji používaným heslům celosvětově krátké řetězce jako „123456“. Zatímco starší generace často sahá po jednoduchých kombinacích založených na vlastním jménu nebo známém slově, generace Z volí výraznější hesla typu „skibidi“, „qwertz123“ nebo „qwerty123“, která místy obsahují čísla či symboly, ale i tak zůstávají extrémně slabá.
Proč to není jen „staromódní problém“?
Výsledky ukazují, že nárůst používání symbolů nebo delších hesel je v většině případů minimální. I když výzkumníci zaznamenali zlepšení, například více hesel obsahující alespoň jeden symbol, skutečná síla hesla stále často zaostává. „Přes všechny snahy v oblasti vzdělávání zabezpečení jsme dosud zaznamenali jen velmi malé změny,“ říká Karolis Arbaciauskas, produktový ředitel NordPassu.
Důsledky pro uživatele a firmy
Slabá hesla zůstávají jedním z hlavních vstupních bodů, kterými útočníci pronikají do systémů. Podle NordPassu je až 80 % úniků dat spojeno s nevhodným či opakovaně použitým heslem. Odborníci proto doporučují hesla s minimálně 20 znaky složená z písmen, čísel a symbolů, stejně jako uvádějí zapnutí dvoufaktorového ověření.
Jak se začít chránit?
- Používat jedinečné heslo pro každou službu.
- Volit heslo alespoň 20 znaků dlouhé, kombinující malá i velká písmena, čísla a symboly.
- Používat správce hesel (password manager), který usnadní udržení bezpečných přihlašovacích údajů.
- Aktivovat multi-faktorovou autentizaci vždy, když je dostupná.
- Zvažovat alternativy k heslům, například passkeys (ověřeno bezpečnostními aplikacemi jako kompatibilní nástroj pro budoucnost).
V době, kdy se kybernetické útoky stávají běžnou součástí každodenní reality, už nejde jen o technickou dovednost, ale o základní digitální gramotnost, která se týká každé generace. Studie NordPassu ukazuje, že věk sám o sobě negarantuje ani bezpečnost, ani riziko, skutečnou hrozbou je spíše pohodlnost a rutina, se kterou k heslům přistupujeme. Ochrana digitální identity dnes není volitelná; je to zásadní součást péče o vlastní bezpečí.