Lunární horoskop na 19. ledna 2026: Luna varuje před vnitřním napětím a hněvem
19. 1. 2026 – 8:38 | Magazín | Natálie Kozak
První den po novoluní přináší silný příliv sil, který nás může buď vynést na vrchol, nebo srazit do propasti konfliktů. Přečtěte si, jak se Luna ve Vodnáři podepíše na vaší náladě a proč je dnes tak důležité hlídat si každou negativní myšlenku.
Vstupujeme do pondělí, které je prvním dnem dorůstajícího Měsíce po novoluní. Je to okamžik, kdy se vesmírná energie začíná opět probouzet k životu. Je silná, syrová a zatím neformovaná, připomíná divoký proud, který musíte vědomě nasměrovat, aby vám pomohl, a nikoliv uškodil.
Přechod z disciplíny do svobody
Luna se na své pouti přesouvá ze zemského Kozoroha do vzdušného a vizionářského Vodnáře. Tento přechod mezi druhým a třetím lunárním dnem (symbolizovaný květem lotosu) s sebou nese velký náboj. Klíčem k úspěšnému dni je moudré nakládání s vlastní energií.
Pokud nebudete mít svou sílu pod kontrolou, může se snadno proměnit v agresi, netoleranci nebo zbytečnou popudlivost. Buďte proto dnes obzvláště ohleduplní ke svému okolí, konflikty vyvolané v tento den se mohou táhnout déle, než byste si přáli.
Zdraví a tělo: Pozor na šíji a šišinku
Podle lékařské astrologie je tento lunární den úzce spojen se zadní částí hlavy. Právě zde se nachází šišinka mozková (epifýza), která reaguje na světelné a vesmírné rytmy.
- Varovné signály: Pokud patříte mezi emočně nestabilní jedince nebo procházíte stresovým obdobím, můžete dnes pociťovat bolesti v oblasti zátylku, cévní bolesti hlavy nebo nepříjemný tlak v uších.
- První pomoc: Bolest je v tento den zprávou vašeho těla. Zeptejte se sami sebe: Jaké myšlenky ve mé hlavě právě teď převládají? Jsou harmonické, nebo plné hněvu? Zklidnění dechu a návrat k pozitivnímu naladění může přinést okamžitou úlevu.
Tip pro harmonizaci
Abyste lépe zvládali návaly emocí a udrželi si čistou hlavu i v náročných situacích, doporučuje se dnes využít sílu jaspilitu. Šperky nebo amulety z tohoto kamene vám pomohou ukotvit roztěkané myšlenky a vyhnout se projevům hněvu, které by mohly poškodit vaše vztahy i zdraví.