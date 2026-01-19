Pavla čeká audience u papeže, pohovoří o Ukrajině či zneužívání v církvi
19. 1. 2026 – 8:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezidenta Petra Pavla dnes ve Vatikánu přijme papež Lev XIV., s nímž by česká hlava státu chtěla hovořit například o situaci na Ukrajině čelící ruské agresi či o dalších zahraničněpolitických tématech.
Řeč bude i o podpoře obětí sexuálního zneužívání v katolické církvi. Do Vatikánu zavítá prezident spolu s manželkou Evou a kromě audience u papeže jej čeká jednání s vatikánským státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem či návštěva koleje českých kněží.
Český prezident navštěvuje papežovo sídlo poprvé od loňského zvolení nového pontifika, jehož hodlá pozvat na návštěvu Česka, kam hlava katolické církve nezavítala od cesty Benedikta XVI. v roce 2009.
Pavel před odletem prohlásil, že Lev XIV. se vyslovuje pro urovnávání konfliktů mírovou cestou a že návštěva je příležitostí pohovořit s ním o možnostech ukončení války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo před téměř čtyřmi lety. Prezident chce zmínit i téma sexuálního zneužívání v návaznosti na otevřený dopis obětí z řad české katolické církve, které jej minulý týden požádaly o zastání u papeže. Pavel před cestou řekl, že hlava církve má na věc jasný pohled a vybízí církevní představitele, aby se snažili problém řešit.
Po dopolední audienci u papeže a kardinála Parolina zavítá prezidentský pár do koleje Nepomucenum, kde se setká s rektorem Tomášem Koumalem, českými bohoslovci a sestrami boromejkami. Zástupci koleje věnují prezidentovi legionářskou vlajku. Na závěr návštěvy položí květiny u hrobu svatého Cyrila v Bazilice svatého Klimenta.