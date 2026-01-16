Horoskop lásky 2026: Rok vášně, osudových zvratů a zkoušky ohněm
16. 1. 2026 – 7:15 | Magazín | Natálie Kozak
Pod nadvládou Ohnivého koně a s výrazným vlivem retrográdní Venuše nás čeká období, kdy se masky budou lámat a pravda vyjde najevo. Kdo se dočká prstýnku a koho čeká lekce z trpělivosti? Předpověď pro všechna znamení.
Rok 2026 se ponese ve znamení Ohnivého koně, což v překladu do řeči hvězd znamená jediné: dynamiku, rychlost a upřímnost. Čeká nás rok, který prověří stabilitu dlouhodobých svazků a nezadaným přihraje šance, o jakých se jim ani nesnilo. Hlavním tématem bude odvaha následovat své srdce, ale s nohama pevně na zemi.
Planetární vládci roku: Na co si dát pozor?
Klíčovým obdobím roku bude retrográdní Venuše (3. října - 14. listopadu). V těchto týdnech se připravte na návraty minulosti. Ozvat se mohou staří partneři nebo nedořešené city. Pluto se Saturnem navíc dodají našim citům hloubku a vážnost- v roce 2026 se nebudeme chtít jen bavit, budeme hledat smysl.
Beran (21. 3. - 20. 4.)
Vášnivá jízda pod taktovkou Ohně Jako ohnivé znamení se v roce Koně budete cítit jako ryba ve vodě. Jaro (zejména březen a duben) přeje osudovým setkáním, která vám převrátí život naruby. V létě sice může přijít menší vztahová krize, ale trpělivost a upřímný rozhovor ji hravě vyřeší. Zima pak přinese zásadní kroky- stěhování nebo žádost o ruku.
- Rada: Netlačte na pilu, nechte věci přirozeně plynout.
Býk (21. 4. - 20. 5.)
Kvalita nad kvantitou Pro vás bude rok 2026 o stabilitě. Zapomeňte na povrchní flirt. Na jaře může láska nenápadně vyklíčit z dlouholetého přátelství nebo pracovního vztahu. Nejsilnější měsíce jsou květen a srpen. Na podzim se vyhněte aktivnímu hledání a raději se soustřeďte na sebe. Zima vám pak do náruče přinese klid a jistotu.
- Rada: Než uděláte velký krok, ujistěte se, že jsou vaše city skutečně hluboké.
Blíženci (21. 5. - 21. 6.)
Vír emocí a nečekaných zvratů Nudit se rozhodně nebudete. Jaro přinese smršť nových tváří a flirtování. V létě ale budete muset zvolit, komu svou pozornost věnujete doopravdy. Září je vaším klíčovým měsícem pro vážná rozhodnutí. Pozor v zimě, vaše přirozená hravost by mohla narušit rodinný klid, raději se vyhněte riskantnímu flirtování „jen pro zábavu“.
- Rada: Nerozptylujte se maličkostmi a zaměřte se na to, co má skutečnou hodnotu.
Rak (22. 6. - 22. 7.)
Návrat ke kořenům a hluboké city Jaro vás možná trochu potrápí nostalgií po starých časech, ale léto už patří novým začátkům. Buďte ale ostražití, neidealizujte si lidi hned na první dobrou. Podzim bude ideální pro velké rodinné plány (děti, bydlení). Prosinec je pak měsícem, kdy mají vztahy největší šanci proměnit se v oficiální svazek.
- Rada: Komunikujte své potřeby přímo, vyhněte se citové manipulaci.
Lev (23. 7. - 23. 8.)
Romantika s nádechem dramatu Váš rok bude vypadat jako filmové plátno. Jaro vás bude bavit komplimenty, léto pak nabere na obrátkách a vážnosti. V srpnu uvidíte svého partnera v novém, lepším světle. Na podzim si dejte pozor na pýchu, zbytečná dramata by mohla narušit harmonii. Listopad slibuje nezadaným Lvům opětovanou lásku.
- Rada: Láska není jen o vašem lesku, ale o upřímném zájmu o druhého.
Panna (24. 8. - 23. 9.)
Sbohem, perfekcionisme! Rok 2026 vás naučí uvolnit se. Jaro bude pomalé, ale stabilní. Léto vás překvapí návalem emocí, které jste možná dlouho potlačovali. Na podzim (hlavně v září) zjistíte, že nedokonalost je sexy a právě v ní najdete největší stabilitu. Leden 2027 pak bude pro vaše srdce zlomový.
- Rada: Přestaňte analyzovat a začněte prostě cítit.
Váhy (24. 9. - 23. 10.)
V náruči harmonie Venuše nad vámi drží ochrannou ruku. Jaro bude snové, zejména duben přeje novým začátkům. V létě se nebojte společných dobrodružství nebo stěhování. Září bude absolutním vrcholem vašeho milostného života. Pokud dokážete v zimě řešit konflikty s chladnou hlavou, čeká vás období absolutního štěstí.
- Rada: Důvěřujte své intuici, srdce vám nelže.
Štír (24. 10. - 22. 11.)
Transformace skrze vášeň Čeká vás intenzivní rok. Jaro probudí váš magnetismus, ale pozor na lichotky, ne každý, kdo se usmívá, to myslí upřímně. Květen je ideální pro svatby. V létě se snažte krotit žárlivost, ta by mohla v červnu napáchat škody. Podzim (zejména listopad) přinese osudové rozhodnutí a zima vytoužený klid.
- Rada: Naučte se důvěřovat a pusťte potřebu vše kontrolovat.
Střelec (23. 11. - 21. 12.)
Láska na cestách Rok 2026 bude lehký a dobrodružný. Na jaře se nezadaní mohou zamilovat rychlostí blesku. Červenec je měsícem zaslíbeným pro žádosti o ruku. Podzimní cestování nebo studium vám může do cesty přihrát spřízněnou duši z jiného koutu světa. Zima pak přinese inspiraci a možná i zprávu o novém přírůstku.
- Rada: Vážné city vás neomezují, ale dávají vám křídla.
Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)
Romantika vlastním tempem Pro vás bude rok 2026 lekcí z trpělivosti. Jarní vztahy se budou rozvíjet pomalu, ale o to pevnější budou mít základy. Léto vám ukáže, že život není jen práce, čekají vás chvíle hluboké intimity a možná i koupě nemovitosti. V zimě se dočkáte potvrzení, že vaše cesta byla správná.
- Rada: Dovolte si být jemní a racionalitu nechte občas za dveřmi.
Vodnář (21. 1. - 19. 2.)
Nekonvenční spojení Váš rok bude všechno, jen ne nudný. Jaro přeje seznamování přes technologie (březen je top měsíc). V srpnu si dejte pozor na přílišnou touhu po svobodě, která by mohla partnera zranit. Listopad přinese nečekané gesto od vašeho milovaného, které znovu zažehne jiskru. Únor bude klíčový pro ty, kteří lásku stále hledají.
- Rada: Neutíkejte před intimitou za masku nezávislosti.
Ryby (20. 2. - 20. 3.)
Snový rok plný něhy Jaro vás svede k fantaziím, ale snažte se zůstat nohama na zemi. Duben a květen jsou ideální pro vyznání lásky. Na podzim se váš pohled na vztahy prohloubí a stane se zralejším. Listopadové návštěvy kulturních akcí mohou nezadaným přihrát osudového partnera. Zima vás odmění absolutním porozuměním.
- Rada: Odložte růžové brýle a milujte realitu, je krásná i bez filtrů.
Jak si užít rok 2026?
První polovina roku bude emocionální horská dráha- držte se faktů a nenechte se strhnout k ukvapeným soudům. Od léta se situace uklidní a nastane čas pro budování rodinných hnízd. Jen v říjnu a listopadu (během retrográdní Venuše) raději nic zásadního neměňte. Rok Červeného ohnivého koně je tu pro ty, kteří se nebojí žít naplno!