Loví poklady v popelnicích miliardářů. Přežívá díky zakladateli Facebooku

Dětská cyklistická helma, funkční vysavač, fén, kávovar i téměř nenošené oblečení. To je jen pár úlovků, které Jake Orta objevil v odpadcích zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga. Popelnice třetího nejbohatšího muže světa představují pro 56letého válečného veterána studnici pokladů.

Vybíráním popelnic milionářů žijících v Silicon Valley se Orta živí na plný úvazek, píše americký deník The New York Times. Texasan Orta sloužil dvanáct let v armádě u letectva, mimo jiné i ve válce v Perském zálivu. Jenže po návratu domů ho opustila žena, propadl alkoholu a skončil na ulici. Dostal se do vládního programu pomoci bezdomovcům a získal dotované bydlení v San Francisku. Prakticky přes ulici těm nejbohatším Američanům.

A právě jejich odpadky jsou to, co veterána živí. Objevené poklady následně prodá na blešáku nebo v zastavárnách. Týdně si tak přijde zhruba na 300 dolarů (6900 korun). Někdy je úlovek bohatší, jindy i několik dní chodí domů s prázdnou.

"Udivuje mě, co lidé všechno vyhodí. Nikdy nevíte, co objevíte. To, co je pro jednoho odpad, je pro jiného poklad," řekl Orta, který během jedné noci našel skoro nové značkové džíny, novou bundu, šedé tenisky Nike a pumpičku na kolo. Mezi jeho úlovky běžně patří mobilní telefony, iPady, náramkové hodinky a nedávno objevil i pytel s marihuanou. "Tu jsem vykouřil," přiznal muž, kterému přátelé přezdívají Hledač.

Nikoho neobtěžuje, lidé kupují, ale...

Do "práce" vyráží se soumrakem a má jedno hlavní pravidlo – vždy zkontrolovat, jestli se ve vyhlídnuté popelnici nenachází mýval nebo vačice. A pak už jen vytáhne baterku a hledá. Mezi jeho "zákazníky" většinou patří muži, kteří se podle něj příliš nezajímají o to, kde k věcem přišel. To hračky nebo dámské oblečení jsou prakticky neprodejné, málokterý rodič pořídí svému potomkovi hračku, která se válela v odpadcích…

Teoreticky Ortova "živnost" nikoho neobtěžuje. Problém je, že vybírání odpadků je v Kalifornii nelegální. Podle zákona se totiž okamžikem vyhození stává věc majetkem společnosti pro odvoz odpadu, takže jde de facto o krádež. V praxi se však dodržování zákona příliš nehlídá.

Orta tak rozhodně jediným sběratelem odpadků ve městě. Podle australského fotografa Nicka Morzana, který dokumentuje svět vybíračů popelnic v San Francisku, jich je ve městě několik stovek. Dokud se nebudou místní boháči trápit recyklací a budou své popelnice dál krmit věcmi, které stále mají vysokou hodnotu, budou mít i sběrači jako Orta o práci, a tedy i obživu postaráno.