Bali se vrací jeho odpadky. Oceán je vyplavuje přímo mezi turisty

Bali s krásnými plážemi s bílým pískem lemovanými palmami jako ráj turistů? Ne tak docela, indonéský ostrov včetně jeho nejznámějších letovisek zaplavují odpadky, které sem vyplavuje Indický oceán. Speciální uklízecí čety z pláží odváží zhruba stovku tun odpadu denně.

Plastové obaly a další odpadky zaplavují pláže, kde se turisté opalují a koupají, zatímco surfaři kloužou po vlnách, které na tento turisty nejoblíbenější ostrov přinášejí odpad všeho druhu.

"Když si chci zaplavat, není to nic příjemného," říká rakouská turistka Vanessa Moonshineová na okraji pláže v letovisku Kuta na jihu ostrova. "Vidím tu spousty odpadků, každý den a v každou hodinu. Přichází to vždy z moře, je to opravdu hrozné," dodává.

Odpadky, které se hromadí na plážích, škodí pověsti Bali, které je opěvováno jako ostrov snů pro turisty, a vyostřují problém s odpadem v celé Indonésii.

Toto souostroví v jihovýchodní Asii, které je čtvrtou nejlidnatější zemí na světě s 255 miliony obyvatel, je po Číně druhým největším světovým producentem odpadu v moři. Ročně vypustí do moře 1,29 milionu tun odpadu, který působí obrovské škody na ekosystémech a lidském zdraví.

Stav pohotovosti

Na Bali se tento problém vyostřil tak, že místní úřady v listopadu vyhlásily kvůli odpadu stav pohotovosti, a to včetně pláží v letovisku Kuta a v Jimmbaranu a Seminjaku, které jsou nejnavštěvovanějšími okresy ostrova. Ten loni přivítal více než pět milionů turistů.

Denně sbírá na plážích odpadky 700 komunálních zaměstnanců a 35 kamionů odváží zhruba 100 tun odpadu na blízkou skládku.

"Lidé v zelených kombinézách odpadky vysbírají, ale druhý den je situace stejná," konstatuje německý turista Claus Dignas a podotýká, že množství odpadu přinášeného oceánem je pokaždé, kdy přijede na Bali na dovolenou, větší a větší.

"Nikdo nemá chuť si lehnout na lehátko a dívat se na všechen ten odpad," říká.

Problém se zhoršuje v období dešťů, od listopadu do března, kdy odpad na pláže přinášejí silné větry a mořské proudy a kdy vzedmuté řeky odnášejí odpad na pobřeží, vysvětluje Putu Eka Merthawan z místní organizace na ochranu životního prostředí.

Méně turistů i rakovina po jedení ryb plných plastu

Podle oceánografa I Gede Hendrawy z univerzity Udayana na Bali jde o stejně vážnou hrozbu, jako je velká erupce sopky. Ta Bali zasahuje už dva měsíce: asi 75 kilometrů od letoviska Kuta chrlí sopka Agung mraky šedého dýmu. To vedlo ke zrušení mnoha rezervací turistů a k přesídlení desetitisíců obyvatel žijících nedaleko kráteru.

"Odpadky obtěžují turisty, ale problém je mnohem vážnější: mikroplasty mohou kontaminovat ryby, které po konzumaci mohou způsobit zdravotní problémy lidem, jak je rakovina," vysvětluje vědec.

Indonésie se připojila ke čtyřicítce zemí, které se podílejí na kampani OSN Čisté oceány. Ta byla zahájena počátkem loňského roku. Indonéská vláda se zavázala, že do roku 2025 sníží plastový odpad o 70 procent. Chce také rozšířit recyklaci odpadu, která tu zatím téměř neexistuje, a omezit používání plastových sáčků v maloobchodě.

Podle Hendrawy by bylo třeba plastové sáčky v obchodech zakázat a lépe informovat obyvatelstvo. "Ústřední vláda by měla zesílit kampaň za omezení plastových obalů," zdůrazňuje.

Na Bali by měla regionální vláda vyčlenit více peněz z rozpočtu na to, aby upozorňovala obyvatele na nutnost ochrany vodních zdrojů a na nezbytnost neházet do nich odpadky, soudí Hendrawa.