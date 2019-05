Zabijáci apetitu: Zasytí a ještě po nich zhubnete

MAGAZÍN - Magazín autor: Jindra Pelikánová

Rádi neustále něco mlsáte, ale máte obavy, že se nevejdete do svého loňského letního oblečení? Nezoufejte. Existují totiž potraviny, které vám pomohou snížit chuť k jídlu, a vyhnout se tak přibývání na váze. A některé vás dokonce i zasytí.

Mořské ryby

Ryby s červeným masem, jako okouník mořský nebo losos, obsahují velké množství bílkovin a omega 3 mastných kyselin. To je kombinace, která vás dokáže zasytit na dlouhou dobu. Navíc jíst ryby je velmi zdravé. Jejich pravidelná konzumace také snižuje riziko cukrovky nebo onemocnění srdce.

Avokádo

Avokádo je skvělým zdrojem esenciálních mastných kyselin, ale to, díky čemu se po snědení avokáda cítíte plní, je přítomnost kyseliny olejové. Výzkum prováděný v Kalifornii ukázal, že lidé, kteří jedli během oběda avokádo, snědli při odpolední svačině o 40 procent menší porci než ti, kteří avokádo k obědu nesnědli.

Káva

Náš apetit pomáhá kontrolovat také kofein, který umí rozkládat tuky. Když si dáte kávu například 30 minut před obědem, sníží to vaši chuť k jídlu. Káva navíc zrychluje metabolismus. Ovšem pozor! Kupujte kvalitní kávu a dopřejte si jen takové množství, které odpovídá vašemu zdravotnímu stavu.

Chia semínka

Sytící síla těchto nenápadných malých "zrníček" je dobře známá. Stačí hrst a cítíte se plní. Je to proto, že každé semínko je schopné absorbovat až dvanáctinásobné množství vody, než je jeho velikost. Proto tak lehce zasytí. Ideální je nasypat si semínka do jogurtu, ovesných vloček, ovocného či zeleninového smoothie nebo do sklenky mléka.

Vejce

Vajíčka jsou relativně levná a hlavně jsou skvělým zdrojem bílkovin. Ukázalo se také, že kdo je jí, hubne. Během hubnoucí kúry byla jedné skupině k snídani servírována vajíčka. Druhá skupina měla snídani bez vajec. Testovaní lidé z první skupiny shodili o 65 procent více váhy než ti, kteří vejce nedostávali.

Chilli papričky

Látka kapsaicin, která má na starosti větší či menší pálivost papriček, je také odpovědná za to, že při pravidelné konzumaci těchto pálivek hubneme. Snižuje chuť k jídlu a zároveň pomáhá spalovat tuky. Abyste si však mohli užít jejich schopnost, musíte si je přidávat do jídla každý den!

Špenát

Tato zelenina obsahuje hormon leptin, který upravuje látkovou výměnu a kontroluje pocit hladu. Podle odborníků by vám mělo stačit 100 gramů špenátu denně a přestanete pociťovat neustálé nutkání na něco k snědku.

Zelený čaj

Tento nápoj má blahodárné čisticí účinky. Obsahuje dvě látky, které podporují ztrátu nežádoucích kil - kofein a katechin. První zrychluje činnost metabolismu, druhý redukuje tuky v těle a zažívacím systému. Pitím kvalitního zeleného čaje tak bude spalování kalorií efektivnější. Je prokázáno, že kombinace kofeinu a katechinu v zeleném čaji podpoří hubnutí o čtyři procenta. Doporučené množství je jeden až dva šálky zeleného čaje denně.

Čočka

Luštěnina bohatá na bílkoviny a vlákninu, která zasytí, a jedlíci tak nepociťují hlad. Čočku uvaříte rychleji a snadněji než například fazole a pro pocit sytosti stačí menší množství. Navíc je velmi zdravá, protože obsahuje kyselinu listovou, thiamin neboli vitamin B1, železo, mangan a draslík.

Zázvor

Při léčení chřipek a nachlazení už u nás zázvor zdomácněl. Pomůže vám ale také shodit pár kilo. Obsahuje totiž esenciální oleje a také látku gingerol. Ta je chemickým složením podobná kapsaicinu z chilli papriček. Každodenní konzumace zázvoru vám tedy pomůže při hubnutí. Reguluje totiž množství hormonu leptinu, který je zodpovědný za příjem a výdej energie včetně chuti k jídlu. Zjednodušeně řečeno, kořen zázvoru podporuje látkovou výměnu a potlačuje pocit hladu.

Ovesné vločky

V kaši nebo samotné – je úplně jedno, jak je máte nejraději. Jestliže je však budete jíst k snídani, budete se cítit delší dobu sytí a ještě během oběda sníte o 31 procent méně kalorií než lidé, kteří jedli k snídani třeba housku s máslem.

Bílý jogurt

Delikátní a jemná potravina plná bílkovin. Bílý jogurt vás dokáže zasytit na dlouhou dobu. Jeho důležitou složkou jsou bakterie, které pomáhají s úpravou zažívání. Ale pozor, sáhněte raději po klasickém jogurtu a nízkotučný nechte stát v regále. Právě jogurty bez tuku obsahují často větší množství cukru, než klasický tučný jogurt.

Zeleninové polévky

Přidat polévku mezi naše jídla je dalším ze skvělých způsobů, jak zhubnout. Začněte oběd miskou polévky a určitě sníte nakonec mnohem menší porci hlavního jídla.

Ořechy

Vlašské ořechy, mandle nebo buráky. Všechny ořechy zmírňují hlad. A všechny obsahují také velké množství nenasycených tuků, které jsou pro naše tělo i srdce dobré. Lidé, kteří mlsají ořechy, mívají méně tuku v oblasti břicha než ti, kteří si dávají cukrovinky vyrobené z mouky.

Voda

Tvrzení, že hlad je převlečená žízeň, zná každý z nás. Dostatečné množství tekutin je důležité nejen pro snížení pocitu hladu, ale i na udržení a upevnění zdraví. Pokuste se denně vypít dva až tři litry vody. Nejvhodnější jsou neslazené čaje a klasický čistá, nejlépe převařená voda. Tekutiny vám spolehlivě zaplní žaludek, a sníží tak pocit hladu.