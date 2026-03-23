Dnes je pondělí 23. března 2026., Svátek má Ivona
Počasí dnes 13°C Polojasno

Lopatu na sníh zatím neuklízejte: Meteorologové varují před ostrým zlomem počasí

23. 3. 2026 – 12:09 | Magazín | BS

Lopatu na sníh zatím neuklízejte: Meteorologové varují před ostrým zlomem počasí
zdroj: Gemini
Sledovat v Google Zprávách

Blíží se avizovaná proměna počasí, která alespoň na chvíli nechá znovu úřadovat zimní počasí. Náčiní k odklízení sněhu si zatím nechte při ruce.

Za okny krásně, obloha čistá a blankytná, příjemné sluníčko a jaro v plném proudu. Skoro se ani nechce věřit, že by se snad ještě měla vracet zima. Přesně to se ale podle odborníků z ČHMÚ stane už za pár dní.

Zatím si ale ještě můžeme užívat příjemné jaro: „Počátek týdne bude ještě mít příjemné počasí, pondělí začíná s téměř jasnou oblohou, ale během dne bude přechodně až oblačno a nejvyšší teploty budou mezi 11 až 16 °C,“ uvádějí meteorologové na sociální síti.

Mohlo by vás zajímat

Zítra bude ještě lépe: „V noci na úterý se opět místy vyjasní, v úterý přes den bude opět polojasno až oblačno, na obloze bude hlavně vysoká oblačnost. Úterní teploty vystoupí na 12 až 17 °C,“ pokračují.

Zlom přijde ze středy na čtvrtek: „Výrazná změna v počasí přijde ve středu, již bude hodně oblačnosti, teploty během středy stihnou vystoupat na 13 až 18 °C, na západě jen na 10 až 12 °C. Poté odpoledne dorazí od západu déšť, přeháňky, ojediněle i bouřky a bude se citelně ochlazovat,“ píšou odborníci.

A můžeme se těšit i na nadílku: „Později večer začne v Čechách nad 300 m n. m. sněžit, na Moravě a ve Slezsku bude sněžení až od výšek nad 600 m n. m.,“ dodávají mrazivou předpověď.

Tagy:
počasí sníh zima weather
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Nejnovější články