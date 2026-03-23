Nečekaný konec v Ulici! Milovaná herečka z ničeho nic odchází: "Nevím, co budu dělat"
23. 3. 2026 – 12:12 | Magazín | Jana Strážníková
Fanoušci oblíbeného seriálu jen kroutí hlavou: Z ničeho nic odchází jedna z nejvýznamnějších tváří Ulice.
Populární seriál Ulice se rozloučí s jednou z jeho nejvýznamnějších tváří. Tereza Brodská, která je s Ulicí neodmyslitelně spjata už z dob, kdy se začal vysílat, a která v seriálu s přestávkou strávila nějakých sedm let, oznámila, že se cesty rozdělily a v dalším natáčení už pokračovat nebude.
„Byla taková dohoda. Měla jsem smlouvu na dva roky,“ oznámila v rozhovoru v živém vysílání Agáty Hanychové.
Co bude dál, je ve hvězdách: „Dodělávám do dubna seriál a pak jsem volná. Nevím, co budu dělat, ono něco přijde, já to nechávám osudu. O nic nejde, zase bude něco jiného, nového,“ nenechala se slavná herečka rozhodit budoucností.
Díly Ulice se předtáčí dopředu, byť tedy Tereza příští měsíc končí, v fanoušci se s ní na obrazovkách budou reálně loučit až někdy okolo listopadu.
Uvidíme, jaký další projekt neboli roli si herečka vybere k pokračování své kariéry.
