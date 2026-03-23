Nečekaný konec v Ulici! Milovaná herečka z ničeho nic odchází: "Nevím, co budu dělat"

23. 3. 2026 – 12:12 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Fanoušci oblíbeného seriálu jen kroutí hlavou: Z ničeho nic odchází jedna z nejvýznamnějších tváří Ulice.

Populární seriál Ulice se rozloučí s jednou z jeho nejvýznamnějších tváří. Tereza Brodská, která je s Ulicí neodmyslitelně spjata už z dob, kdy se začal vysílat, a která v seriálu s přestávkou strávila nějakých sedm let, oznámila, že se cesty rozdělily a v dalším natáčení už pokračovat nebude.

„Byla taková dohoda. Měla jsem smlouvu na dva roky,“ oznámila v rozhovoru v živém vysílání Agáty Hanychové.

Co bude dál, je ve hvězdách: „Dodělávám do dubna seriál a pak jsem volná. Nevím, co budu dělat, ono něco přijde, já to nechávám osudu. O nic nejde, zase bude něco jiného, nového,“ nenechala se slavná herečka rozhodit budoucností.

Díly Ulice se předtáčí dopředu, byť tedy Tereza příští měsíc končí, v fanoušci se s ní na obrazovkách budou reálně loučit až někdy okolo listopadu.

Uvidíme, jaký další projekt neboli roli si herečka vybere k pokračování své kariéry.

Zdroje:
Instagram, Extra.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

