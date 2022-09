Liz Trussová bude novou britskou premiérkou

Trussová v krátkém projevu po dnešním oznámení výsledků vnitrostranických voleb poděkovala „svému příteli“ a končícímu premiérovi Borisi Johnsonovi. Ten se v reakci na dlouhotrvající krizi důvěry veřejnosti i spolustraníků v jeho osobu rozhodl v červenci odejít z funkce.

„Budu vládnout konzervativně. Prosadím odvážný plán snížení daní, který přinese růst naší ekonomice. Vyřeším krizi cen energií,“ prohlásila Trussová. Slíbila také „velké vítězství“ Konzervativní strany ve volbách v roce 2024.

Trussová a Sunak se o přízeň konzervativců ucházeli celé léto, kdy cestovali napříč Británií a setkávali se s členy strany. „Naši dva skvělí kandidáti podstoupili 14 hodin rozhovorů a odpověděli na více než 600 otázek,“ řekl Andrew Stephenson, místopředseda Konzervativní strany, než na pódium uvedl předsedu konzervativního Výboru 1922 Grahama Bradyho, který oznámil výsledky hlasování.

Sunak, který v souboji o premiérské křeslo nedokázal porazit Trussovou, na svém twitteru vyzval konzervativce, aby se sjednotili za novou premiérkou. „Konzervativci jsou jedna rodina,“ řekl Sunak a poděkoval za získané hlasy. Na rozdíl od Trussové sliboval snížení daní teprve „až si poradí s inflací“ a na duben 2023 oznámil plán zvýšit daň z příjmů právnických osob z 19 na 23 procent, kdyby se býval stal premiérem.

Do funkce Alžběta II. Trussovou uvede v úterý ve 14:30 SELČ na Balmoralu. V Británii je nicméně už od doby vlády královny Viktorie v 19. století zvykem, že noví premiéři jsou uvedeni do funkce v Buckinghamském paláci. Změna místa pravděpodobně vyvolá další spekulace o zdravotním stavu šestadevadesátileté královny, která v posledních měsících kvůli zdravotním obtížím odřekla účast na několika veřejných akcích, uvedl analytik BBC Sean Coughlan.

Panovnice v úterý nejprve oficiálně odvolá z funkce Borise Johnsona a poté povolá Trussovou, které se zeptá, zda je připravena sestavit vládu. Je zvykem, že končící předseda vlády před cestou ke královně pronese projev před premiérským sídlem v Downing Street.

Johnson dnes na svém twitterovém účtu napsal, že by se za budoucí premiérku Liz Trussovou nyní měli postavit všichni konzervativci. „Vím, že má dobrý plán k řešení krize životních nákladů... i pro růst naší země,“ uvedl. „Jsem hrdý na to, že jsem sloužil jako lídr Konzervativní strany poslední tři roky, získal největší (volební) většinu za poslední desetiletí, dotáhnul brexit, zodpovídal za nejrychlejší distribuci vakcín v Evropě a podporoval Ukrajinu,“ napsal také Johnson.

I have been proud to serve as leader of the Conservative Party for the last three years, winning the biggest majority for decades, getting Brexit done, overseeing the fastest vaccine rollout in Europe and giving vital support to Ukraine.