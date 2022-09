Horká fáze kampaně ANO: Volby budou referendem o neschopné vládě

Komunální a senátní volby budou referendem o vládě Petra Fialy (ODS), která je nekompetentní, neakční a nereaguje na rostoucí inflaci, řekl dnes při zahájení horké fáze kampaně ANO expremiér a šéf hnutí Andrej Babiš. Voliče vyzval, aby koaličním kandidátům nedávali hlasy.

Babiš připomněl, že minulý týden koaliční vláda Spolu, Pirátů a STAN přečkala hlasování sněmovny o nedůvěře. Při jednání na plénu Poslanecké sněmovny podle něj vláda ukázala, že musí skončit celá. Hnutí jde do posledních týdnů kampaně s heslem Volte naše, ať je zase líp.

Na tiskové konferenci spojené se startem poslední fáze kampaně uvedla šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, že vláda ztratila důvěru lidí. Zmínila sobotní demonstraci, na které se v sobotu sešly na Václavském náměstí desetitisíce lidí, a první reakci premiéra na ni. Fiala v sobotu rétorikou komunistických papalášů prohlásil, že demonstraci na Václavském náměstí svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům ČR.

Podle Schillerové by koaliční politici neměli automaticky cejchovat své oponenty, nazývat je „téměř ruským švábem“. Bývalý ministr hospodářství Karel Havlíček hovořil o pomoci s rostoucími cenami v zahraničí, nejnověji v Německu, a neochotě přistoupit k podobným opatřením v Česku. Je podle něj třeba, aby ANO získalo v nadcházejících volbách co nejvíc hlasů, protože i z komunální úrovně lze tlačit na vládu. Připomenul například vystoupení, na kterém hejtmani prezentovali možná opatření proti růstu cen energií.

Při oficiálním startu horké fáze kampaně zastavilo hnutí ANO s obytným vozem na pražské plovárně symbolicky hned u sídla vlády - Strakovy akademie. Babiš uvedl, že od poloviny dubna s obytným vozem navštívil 204 obcí, rozdal 230 000 výtisků své knihy a ví, co lidi trápí.

Lidové noviny a Mladá fronta Dnes, které patří pod vydavatelství Mafra z Babišových svěřenských fondů, dnes otiskly na titulní straně celostránkový inzerát s Babišovou fotografií, dotazem „Věříte médiím?“ a odkazem na Babišův pořad na sociálních sítích Čau lidi. Stejný inzerát otisklo na zadní straně také Právo. Babiš uvedl, že „provládní“ část médií tuto reklamu odmítla, jmenoval Deník a Blesk. Novinářům řekl, že jde o reklamu a dobrý marketing, který zaujme, nikoli o útok na média.

Jako recept na inflaci navrhuje Babiš určení maximálních cen u energií a potravin. Hnutí také ve Sněmovně navrhuje různá sociální opatření, například vyšší rodičovský příspěvek či vyšší pomoc handicapovaným.

Volby do třetiny Senátu a komunálních zastupitelstev se budou konat 23. a 24. září. Další volby s výjimkou prezidentských, které Česko čekají příští rok v lednu, budou až v roce 2024. Proto mají podle Babiše letošní zářijové volby větší význam, než se komunálním volbám obyčejně připisuje.

Do komunálních voleb postavilo hnutí o 100 kandidátek méně, než před čtyřmi lety. Podle Havlíčka to odpovídá obecnému trendu ve stranách. Jaký zisk by považoval za úspěch, Babiš nepopsal. V případě senátních voleb mu záleží na vítězi v obvodě Jihlava, kde bude svůj mandát obhajovat současný šéf Senátu Miloš Vystrčil a kde za hnutí ANO kandiduje Jana Nagyová, dříve Mayerová, která je s šéfem ANO obžalovaná v kauze dotace na stavbu Čapího hnízda.