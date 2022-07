Britský premiér Johnson končí jako lídr konzervativců

Britský premiér Boris Johnson odstoupil z pozice lídra Konzervativní strany. Naplno tak začíná proces výběru nového vůdce konzervativců, a tedy i příštího ministerského předsedy. Johnson dnes před sídlem britských premiérů v Downing Street řekl, že zůstane ve funkci předsedy vlády, dokud nebude vybrán nový vůdce konzervativců.

„Chci, abyste věděli, jak moc mě mrzí, že se vzdávám nejlepší práce na světě,“ uvedl Johnson. „Nikdo není ani zdaleka nepostradatelný. Náš geniální a darwinovský systém vyprodukuje dalšího vůdce,“ řekl premiér. Dodal, že příštímu lídrovi konzervativců poskytne maximální podporu.

Johnson v projevu odmítl myšlenku na předčasné volby a za bolestnou označil skutečnost, že se mu nepodařilo dotáhnout do konce mnoho nápadů a projektů. Britské veřejnosti poděkoval. „I když se teď věci někdy mohou zdát temné, naše společná budoucnost je zlatá,“ uvedl na závěr svého projevu Johnson.

Šéf opoziční Labouristické strany Keir Starmer před Johnsonovým prohlášením řekl, že pokud premiér ve funkci předsedy vlády okamžitě neskončí, labouristé vyvolají parlamentní hlasování o nedůvěře konzervativní vládě.

Podle britských médií volali i někteří konzervativci po tom, aby Johnson odstoupil okamžitě a funkci předsedy vlády za něj dočasně převzal někdo jiný. Někteří členové konzervativní parlamentní skupiny Výbor 1922 podle BBC také usilují o to, aby byl zhruba na jeden měsíc zkrácen proces, při němž si strana vybírá nového vůdce.

Johnson oznámil odchod po bezprecedentní vlně rezignací ve vládě. Svou funkci kvůli premiérovi opustilo nejméně pět ministrů, v širší vládě až 50 poslanců. Johnson čelil výzvám k odstoupení od prvních zpráv o pořádání večírku v době koronavirových uzávěr. Poslední kapkou bylo nedávné odhalení, že věděl o obvinění ze sexuálního napadení bývalého konzervativce Christophera Pinchera, i tak ho ale jmenoval na vlivný vládní post.

Šéfka britské diplomacie Liz Trussová uvedla, že premiér dnes udělal správný krok. „Nyní potřebujeme klid a jednotu a pokračovat ve vládnutí, než se najde nový vůdce,“ řekla.

Johnson byl hlavní tváří Konzervativní strany od července 2019. Ve funkcích vystřídal Theresu Mayovou, která neuspěla s vyjednáváním o podmínkách brexitu. Johnsonovi se odchod Británie z Evropské unie podařilo dokončit - země evropský blok po 47 letech opustila v lednu 2020.

Nyní naplno začal souboj o místo lídra konzervativců, podle Johnsona bude časový harmonogram oznámen příští týden. Přihlášku každého zájemce musí podpořit osm konzervativních poslanců. Poté začne série hlasování na úrovni poslanců. Tento proces zúží pole kandidátů na finální dvojici, ze které bude v poslední fázi vybírat členská základna strany.

O vedení Konzervativní strany a vlády se podle britských médií chystá ucházet generální prokurátorka Suella Bravermanová či nový ministr zdravotnictví Steve Barclay. Podle průzkumu organizace YouGov, o němž dnes informovala agentura Reuters, je mezi konzervativci favoritem nynější ministr obrany Ben Wallace.

Délka souboje o post lídra konzervativců bude záviset na tom, kolik se přihlásí zájemců. Mayová se ujala vedení Konzervativní strany ani ne tři týdny poté, co v roce 2016 odstoupil David Cameron. Johnson o funkci soupeřil s bývalým ministrem zdravotnictví Jeremym Huntem a úřadu se nakonec ujal dva měsíce poté, co Mayová oznámila, že rezignuje. Podle BBC se očekává, že by nový vůdce mohl být jmenován do září, záviset to ale bude také na tlaku konzervativců, kteří si přejí, aby Johnson skončil dříve.

Partygate a skandál kolem hlavního whipa

Johnson ztratil důvěru mnohých členů své strany kvůli skandálu známému jako Partygate, který vyvolaly zprávy o večírcích v jeho sídle v Downing Street v době koronavirových uzávěr.

Johnsona naposledy zasáhl skandál kolem bývalého náměstka hlavního whipa Christophera Pinchera, který čelí obvinění ze sexuálního napadení. Whip je poslanec, který dohlíží, aby příslušníci strany hlasovali ve sněmovně podle stranických zájmů. Pinchera jmenoval Johnson do funkce letos v únoru. Nejprve tvrdil, že o vyšetřování Pinchera nic nevěděl. Downing Street později uvedla, že na případ zapomněl, a Johnson se za pochybení omluvil.

Osmapadesátiletý Johnson byl známý svou schopností vymanit se z úzkých. U moci zůstal navzdory obviněním, že měl příliš blízko ke stranickým sponzorům, chránil své příznivce před obviněními z korupce, klamal parlament a byl neupřímný k veřejnosti ohledně večírků v sídle britských premiérů v Downing Street 10. Nedávné odhalení, že Johnson věděl o Pincherově obvinění ze sexuálního napadení však bylo poslední kapkou.

Britská Konzervativní strana také čelila kritice, že se příliš ochotně nechává podporovat penězi ruských dárců. Johnson ve středu večer poslancům po dotazech řekl, že se bez přítomnosti dalších vládních úředníků setkal s oligarchou a někdejším pracovníkem sovětské tajné služby KGB Alexandrem Lebeděvem. Jeho syn, ruský mediální magnát Jevgenij Lebeděv, byl na Johnsonův návrh uveden do šlechtického stavu, a stal se tak členem britské Sněmovny lordů. List The Sunday Times uvedl, že šlechtický stav mu byl udělen navzdory varování bezpečnostních služeb, podle kterých Lebeděv pro Británii představuje bezpečnostní riziko.

Boris Johnson | zdroj: Profimedia

Labouristé vyvolají hlasování o nedůvěře, pokud Johnson okamžitě neskončí

Opoziční Labouristická strana v Británii vyvolá parlamentní hlasování o nedůvěře vládě premiéra Borise Johnsona, pokud se ho Konzervativní strana okamžitě nezbaví. V prohlášení to dnes uvedl šéf labouristů Keir Starmer.

„Jeho vlastní strana konečně uznala, že není schopen být premiérem,“ uvedl Starmer. „Pokud se ho nezbaví, pak labouristé v národním zájmu zakročí a vyvolají hlasování o nedůvěře, protože nemůžeme pokračovat v tom, aby se tento premiér držel ještě další měsíce,“ řekl Starmer. Šéf labouristů tím reagoval na zprávy, že Johnson sice rezignuje, ale ve funkci premiéra bude pokračovat do podzimu.

Skotská premiérka Nicola Sturgeonová prohlásila, že není udržitelné, aby Johnson zůstal premiérem až do podzimu.

Britská média mezitím informují o nových členech vlády, kterou kvůli Johnsonovi opustilo pět ministrů. Z Johnsonovy širší vlády odešlo více než 50 britských poslanců, na premiérovu rezignaci tak byl vyvinut bezprecedentní tlak. Ministrem pro bydlení se stal Greg Clarke, který ve funkci nahradil Michaela Govea. Johnson svého dříve blízkého spolupracovníka odvolal ve středu večer, když se ho Gove snažil přimět k rezignaci. V čele ministerstva školství stane James Cleverly, jenž nahradí Michelle Donelanovou. Ta dnes rezignovala, přestože ji Johnson jmenoval do funkce teprve v úterý.

Novým ministrem pro záležitosti Severního Irska byl jmenován Shaleish Vara, který vystřídal Brandona Lewise. Ministerstvo pro záležitosti Walesu nově povede Robert Buckland místo Simona Harta. Lewis i Hart dříve na protest proti Johnsonovi rezignovali.

Kdo bude novým britským ministerským předsedou? | zdroj: Profimedia