Lidl stěhuje outlet do Ostravy. Připravte se na slevovou horečku
7. 1. 2026 – 7:09 | Zpravodajství | Alex Vávra
Po Praze a Olomouci míří outletová prodejna Lidlu do Ostravy. Na jaře 2026 se otevře v areálu Outlet Arena Moravia a nabídne výrazně zlevněné spotřební zboží, které v minulých měsících přilákalo tisíce zákazníků a vyvolalo nákupní horečku.
Outletová prodejna řetězce Lidl se v Česku přesouvá už potřetí a po Praze a Olomouci míří do Ostravy. Na jaře roku 2026 by se měla otevřít v areálu Outlet Arena Moravia v Hlučínské ulici. Olomoucká pobočka naopak ukončí provoz na Silvestra. Lidl tím pokračuje v experimentu s outletovým prodejem, který má za cíl nabídnout výrazně zlevněné zboží a zároveň otestovat, zda si tento koncept dokáže udržet dlouhodobý zájem i mimo největší města.
Outletový model stojí na jednoduchém principu. Zákazníkům nabízí především nepotravinové a spotřební zboží, které se nevyprodalo v běžných týdenních akcích. Místo návratu do skladů nebo likvidace tak dostává druhou šanci v samostatné prodejně, kde láká na výrazné slevy. Právě ty se v minulosti ukázaly jako hlavní magnet pro masy lidí, které byly ochotné čekat dlouhé hodiny ve frontách.
Co Lidl Outlet v Ostravě nabídne
Ostravská prodejna se zaměří na široký sortiment zboží, které Lidl běžně prodává v rámci tematických akcí. V nabídce se má objevit nářadí Parkside, oblečení značky Esmara, bytové doplňky Livarno, ale také hračky, bytový textil či sezónní vybavení. Slevy se budou pohybovat v řádu několika desítek procent oproti původním cenám, přičemž konkrétní výše zlevnění se bude lišit podle druhu zboží a jeho dostupnosti.
Sortiment nebude stálý a bude se průběžně obměňovat podle toho, jaké zásoby zůstanou po skončení běžných akcí v klasických prodejnách. To znamená, že nabídka se může měnit i ze dne na den a zákazníci nikdy nebudou mít jistotu, že při další návštěvě najdou stejné zboží. Právě tento prvek nejistoty a pocitu výhodného úlovku patří k hlavním důvodům, proč outletové prodejny přitahují opakované návštěvy.
S otevřením nové pobočky Lidl zároveň plánuje rozšířit tým. Firma počítá s náborem několika desítek zaměstnanců, kteří zajistí provoz ostravského outletu. Část pracovníků se navíc přesune z Olomouce, kde outlet končí, aby nepřišli o svá pracovní místa.
Zkušenosti z Prahy a Olomouce ukazují potenciál
První český Lidl Outlet se otevřel v Praze na začátku letošního roku a okamžitě se stal fenoménem. Před prodejnou se tvořily dlouhé fronty, které se táhly desítky metrů, a návštěvnost dosahovala přibližně deseti tisíc zákazníků týdně. Nápor byl tak velký, že jej nezvládala ani okolní infrastruktura a parkoviště se rychle zaplnila.
Ještě výraznější zájem se objevil v Olomouci, kde se outlet otevřel na konci června. Stovky lidí čekaly před prodejnou už dlouho před otevřením, někteří přijeli dokonce večer předem. Po otevření se davy nahrnuly dovnitř a podle svědků se objevily i případy neukázněného chování. Postupem času se však situace uklidnila, návštěvnost se stabilizovala a nakupování se stalo výrazně komfortnějším.
Ostrava se tak stává dalším testem toho, zda dokáže outletový koncept vyvolat podobnou nákupní horečku i v Moravskoslezském kraji. Pokud se zopakuje scénář z Prahy a Olomouce, lze očekávat vysoký zájem hned od prvních dnů. Zároveň se ukáže, zda je tento model udržitelný i z dlouhodobého hlediska, nebo zda zůstane spíše krátkodobou atrakcí, která funguje hlavně díky momentu překvapení a extrémním slevám.