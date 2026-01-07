Pohřeb Pavla Nečase: Rodina už oznámila místo i čas. Přijít může každý
7. 1. 2026 – 7:30 | Magazín | BS
Poslední rozloučení s náhle a nečekaně zesnulým hercem už zná své místo i čas.
Stále není úplně snadné uvěřit, že Pavel Nečas, který ještě velmi nedávno bez jakýchkoliv problémů zářil před kamerami, najednou není mezi námi.
Taková je ale bohužel smutná realita: Herec z ničeho nic zkolaboval a zemřel na Silvestra dopoledne.
Později se ukázalo, že za kolapsem stála náhlá zástava oběhu a přivolaným záchranářům už se bohužel nepovedlo pacienta zachránit: „Do příjezdu záchranné služby mu byla po celou dobu poskytována asistovaná první pomoc po telefonu. Ani následně, po třicetiminutové resuscitaci, se bohužel nepodařilo obnovit životní funkce a byla konstatována smrt,“ sdělil mluvčí záchranné služby Karel Kris Blesku.
Herec si již dříve stěžoval na problémy se srdcem, což při ohlédnutí se zní jako nemilá předzvěst tragédie, o které v tu dobu ještě nikdo netušil.
Poslední rozloučení s oblíbeným hercem proběhne v pátek 9. ledna v Brně, zjistil Blesk. Obřad by podle všeho měl být přístupný veřejnosti, své poslední sbohem tak pravděpodobně budou moci přijít pronést i fanoušci.
Přesný čas obřadu zatím zveřejněn nebyl: V pátek jsou v krematoriu v Brně rezervovány časy 11:45 a 15:30 bez souhlasu ke zveřejnění, tedy beze jména. Nečasův obřad bude pravděpodobně jeden z nich – to už ale nejspíš v pravý čas upřesní rodina.