Dnes je pátek 13. února 2026., Svátek má Věnceslav
Počasí dnes 7°C Skoro zataženo

Lunární horoskop na pátek 13. února: Proč je dnes lepší mlčet?

13. 2. 2026 – 8:53 | Magazín | Natálie Kozak

Lunární horoskop na pátek 13. února: Proč je dnes lepší mlčet?
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Energie dnešního dne radí k ústupu do soukromí. Přečtěte si, proč dnes hvězdy nepřejí pracovní iniciativě ani velkým nákupům a jak vám domácí strava a kousek jaspisu v kapse mohou pomoci udržet vnitřní rovnováhu.

Pátek se ponese v duchu zvýšené opatrnosti. Shoda kalendářního data se specifickou lunární konstelací naznačuje, že nejrozumnější strategií pro tento den bude zdrženlivost a návrat k osvědčeným jistotám.

Energie dne: Den, kdy je lépe zůstat v pozadí

Aktuálně se nacházíme v 26. lunárním dni a ubývající Měsíc vstupuje do zemského znamení Kozoroha. Tato kombinace vytváří energeticky náročné prostředí. Kozoroh sice běžně přeje disciplíně, ale v doprovodu pátku třináctého může vyvolávat pocit těžkopádnosti nebo zvýšené riziko chyb z nepozornosti.

Nejlepším způsobem, jak tento den přečkat v harmonii, je věnovat se rutinním domácím pracím a omezit pobyt ve vnějším světě na nezbytné minimum.

Horoskopy
Magazín
Rození vůdci: 4 znamení zvěrokruhu, která vedou s charismatem a vizí, nikoliv nátlakem

Pracovní doporučení: Pozor na iniciativu

V profesní sféře dnes platí pravidlo, že mlčeti je zlato. Pokud je to možné, řiďte se těmito radami:

  • Vyhýbejte se konfliktům: Atmosféra na pracovišti může být napjatá. Nepouštějte se do diskusí, které by mohly eskalovat.
  • Tlumte iniciativu: Dnešek není vhodným dnem pro představování nových nápadů nebo zahajování velkých projektů. Raději se soustřeďte na drobné, mechanické úkoly.
  • Finanční obezřetnost: Neutrácejte peníze za zbytečnosti a vyhněte se impulzivním nákupům.

Zdraví a životní styl

Pozornost byste měli věnovat také svému trávení a bezpečnosti na cestách:

  1. Domácí strava: Vyhněte se návštěvám restaurací, kaváren nebo zařízení rychlého občerstvení. Riziko zažívacích potíží je dnes vyšší než obvykle, proto je ideální volbou vlastnoručně připravené jídlo.
  2. Doprava: Pokud máte tu možnost, sedejte dnes za volant jen v nejnutnějších případech. Ostražitost na silnicích je klíčová.
  3. Ochrana: Pro posílení pocitu bezpečí se doporučuje mít u sebe jaspis, který pomáhá uzemňovat negativní energie.
Napoleon dort
Magazín
Živý Napoleon: legendární dort ve veganské verzi bez pečení

Vztahy pod ochranným poklopem

Zajímavé doporučení přináší horoskop pro oblast vztahů. Aby byl zachován budoucí smír a dobré vazby, je dnes vhodné omezit kontakt nejen s širším sociálním kruhem, ale i s romantickými partnery. Krátkodobý odstup může zabránit nedorozuměním, která by v tento den mohla vzniknout z malicherností.

Tagy:
předpověď planety Měsíc horoskop astrologie
Zdroje:
astro.com, cafeastrology.com, astrologyking.com
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

Předchozí článek

Čína sníží maximální clo na dovoz mléčných produktů z EU na 11,7 procenta

Následující článek

Lidl spustil čtyřdenní slevy, místní zákazníci vykupují regály

Nejnovější články