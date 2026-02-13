Šok ve StarDance: Televize zrušila vyhazov, milovaný porotce se vrací
13. 2. 2026 – 9:30 | Magazín | Jiří Rilke
Nečekaný vývoj už oficiálně potvrdila i televize, na bližší podrobnosti si ale budeme muset ještě počkat.
Magazín eXtra.cz jako první přinesl zprávu, která zahýbe českým showbyznysem a televizní zábavou všeobecně. Česká televize se rozhodla odvolat vyhazov uznávaného porotce milované taneční soutěže StarDance: Zdeněk Chlopčík se vrací!
„Zdeněk Chlopčík se překvapivě vrací jako porotce StarDance. Na Kavčích horách, kde sídlí Česká televize, je to hodně diskutovaná zpráva. Vždyť ho předloni nová šéfka StarDance Lucie Kapounová ostudně vyrazila a teď ho chtě nechtě musí vzít zpátky,“ cituje zmíněný magazín svůj důvěryhodný zdroj z televize, který si nepřál být jmenován.
„Rozhodnout o tom měl příkazem samotný generální ředitel České televize Hynek Chudárek, takže týmu nezbývá než to respektovat,“ tvrdí druhý nezávislý zdroj.
„Jeden z nejúspěšnějších pořadů České televize, taneční soutěž StarDance, v letošním roce oslaví dvacáté výročí. A my vám k němu chystáme spoustu překvapení. Už nyní vám můžeme prozradit návrat porotce Zdeňka Chlopčíka. Další detaily nabídne Česká televize na jaře,“ potvrdila pak o něco později i Česká televize prostřednictvím tiskového mluvčího.
Chlopčíkův odchod přitom údajně vzešel právě z hádky s Kapounovou: „Podle mých informací si Chlopčík řekl o přidání na cesťáky z Ostravy, odkud jezdí na přímé přenosy, šéfka projektu Lucie Kapounová mu to měla odmítnout, tím pádem na to Zdeněk reagoval tím, že dopředu nepodepíše smlouvu. To mohlo Lucii urazit,“ uvedl zdroj.
„A do toho mu dotyčná nemohla zapomenout, že v posledních dvou řadách opakovaně v zákulisí řekl, že vůbec neví, co má hodnotit, protože ty choreografie nejsou úplně ok, že ty páry už zdaleka netančí tak jako dřív. A protože si stěžoval na kvalitu něčeho, co jde za ní, tak ho nahradila,“ dodal informátor eXtra.cz.
Jak se bude na přikázaný návrat dívat celý štáb a šéfka pořadu je samozřejmě ve hvězdách. Už nyní ale víme, že minimálně jeden nadšený důležitý hlas k mání bude.
Richard Genzer, kolega z poroty, totiž poté, co se od novinářů doslechl, že se Chlopčík má vrátit, neskrýval radost: „To se ke mně nedostalo. Jestli to tak je, tak je to dobrá zpráva. Co já, ale ostatní se mají na co těšit. Já plesám. Je to bezvadné,“ hlásil s širokým úsměvem.