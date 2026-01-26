Lidé se po 50 letech vrací k Měsíci. Historický let Artemis II můžete sledovat živě online
26. 1. 2026 – 15:30 | Zpravodajství | Alex Vávra
Po více než padesáti letech se lidé znovu chystají opustit oběžnou dráhu Země. Mise Artemis II vyšle čtveřici astronautů na historický oblet Měsíce, který prověří techniku, lidskou odolnost i ambice NASA vrátit se zpět do hlubokého vesmíru.
Mise Artemis II se pomalu blíží a s ní i okamžik, který se zapíše do dějin kosmonautiky. Po více než padesáti letech se lidé znovu vydají za hranice oběžné dráhy Země a zamíří k Měsíci. Nejde jen o další technickou misi, ale o symbolický návrat lidstva do hlubokého vesmíru a důležitý krok k tomu, aby se Měsíc stal opět cílem pilotovaných výprav. Čtveřice astronautů má před sebou deset dní, které prověří techniku, lidskou psychiku i fyzickou odolnost v podmínkách, jaké současná kosmonautika ještě nezažila.
Posádku Artemis II tvoří Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen. Právě tato čtveřice se stane první lidskou posádkou, která opustí nízkou oběžnou dráhu Země od roku 1972. Start je plánován z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě na palubě rakety Space Launch System, nejsilnějšího nosiče, jaký kdy NASA postavila. Pokud se mise podaří, půjde o jasný signál, že návrat lidí k Měsíci už není jen vizí, ale realitou na dosah ruky.
Během zhruba desetidenního letu urazí kosmická loď Orion více než jeden milion kilometrů. V nejvzdálenějším bodě se astronauti dostanou dál od Země, než se kdy v historii člověk ocitl. Loď obletí Měsíc po takzvané volné návratové dráze a proletí kolem jeho odvrácené strany ve vzdálenosti přibližně 10 400 kilometrů nad povrchem. Přistání na Měsíci se tentokrát neplánuje, hlavním cílem je otestovat systémy Orionu v hlubokém vesmíru s lidskou posádkou na palubě a ověřit, že vše funguje tak, jak má.
Po startu raketa SLS urychlí Orion na rychlost téměř 40 000 kilometrů za hodinu a vynese jej na oběžnou dráhu Země. Zhruba 42 hodin po startu se loď dostane na silně protáhlou eliptickou dráhu, kde se posádka zbaví horního stupně rakety a přejde na manuální řízení. Astronauti provedou sérii testovacích manévrů a následně zažehnou motory k manévru, který Orion vyšle na cestu k Měsíci. Samotný let k Měsíci potrvá přibližně čtyři dny, návrat na Zemi po využití měsíční gravitace další čtyři.
Jaký bude život na palubě Orionu
Celou dobu mise budou astronauti žít v extrémně stísněném prostoru o velikosti zhruba dvou minidodávek. V prostředí mikrogravitace budou muset zvládnout běžné každodenní činnosti, jako je jídlo, spánek, osobní hygiena i cvičení. Spát budou ve spacích vacích připomínajících houpací sítě, připoutaných k madlům, protože v beztíži není možné si jednoduše lehnout. Každý den mají vyhrazeno přibližně osm hodin spánku a režim posádky bude přísně synchronizovaný.
Mikrogravitace má zásadní vliv na lidské tělo, proto bude posádka denně cvičit pomocí speciálního zařízení se setrvačníkem, které umožňuje simulovat zátěž při posilování. Strava astronautů bude pečlivě plánovaná, ale zároveň pestrá. Každý člen posádky si mohl zvolit vlastní menu, které zahrnuje například kuřecí kari, krevety nebo čokoládový dezert. Pro hygienu a použití toalety poslouží systém podobný tomu, který se osvědčil na Mezinárodní vesmírné stanici.
Proč je Artemis II klíčová
Artemis II navazuje na nepilotovanou misi Artemis I z roku 2022, která úspěšně otestovala let kolem Měsíce bez posádky. Tentokrát však půjde o zásadní zkoušku lidí i techniky v hlubokém vesmíru. Christina Koch se stane první ženou, která se vydá za hranice oběžné dráhy Země, Victor Glover prvním astronautem jiné než bílé pleti a Jeremy Hansen prvním neamerickým astronautem na lunární misi. Artemis II tak není jen technickým milníkem, ale i symbolem nové éry kosmických letů.
Úspěch této mise otevře cestu k Artemis III, která by se měla pokusit o přistání lidí na Měsíci nejdříve v roce 2027. Artemis II je proto víc než jen oblet Měsíce. Je to zkouška připravenosti lidstva vrátit se na kosmickou scénu ve velkém stylu, s ambicí zůstat u Měsíce déle a jednou se vydat ještě dál. Pokud se vše podaří, může se právě tato mise stát okamžikem, kdy se dějiny kosmonautiky znovu daly do pohybu.