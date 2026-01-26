Zapomeňte na nudné běžecké pásy, světem a lidmi hýbe videohra
26. 1. 2026 – 15:56 | Zpravodajství | Alex Vávra
Počítačové hry už dávno nejsou jen o sezení u obrazovky. Díky exergamingu se zábava propojuje s pohybem a zlepšováním kondice, ať už jde o nenápadnou chůzi po městě, nebo běh ve virtuálních světech. Moderní technologie ukazují, že hraní může být cestou ke zdravějšímu tělu i bez pocitu, že člověk právě cvičí.
Ještě nedávno platilo, že hraní počítačových her a dobrá fyzická kondice stály na opačných stranách barikády. Jedno znamenalo zábavu vsedě, druhé námahu, pot a disciplínu. Jenže herní průmysl i přístup k pohybu se za poslední roky zásadně proměnily. Z obrazovek se postupně vytrácí čistá pasivita a nahrazuje ji aktivní zapojení těla. Výsledkem je fenomén, který mění způsob, jakým lidé vnímají cvičení – z povinnosti se stává součást hry.
Exergaming, tedy spojení hraní a fyzické aktivity, dnes není okrajovou záležitostí pro technologické nadšence. Stává se plnohodnotnou alternativou pro ty, kteří hledají cestu k lepší kondici, ale tradiční sporty nebo posilovny je dlouhodobě nelákají. A právě v tom spočívá jeho síla.
Hra jako motor pohybu
Základní princip exergamingu je jednoduchý. Místo toho, aby se člověk nutil k pohybu kvůli tabulkám, číslům a splněným minutám, pohybuje se proto, aby mohl hrát. Chůze, běh, dřepy nebo výpady nejsou cílem, ale prostředkem. Herní systém odměňuje aktivitu postupem, novými výzvami nebo vizuálním zážitkem, který klasické cvičení nabídnout neumí.
U mobilních her to začalo nenápadně. Hráči vycházeli ven, sbírali body, objevovali okolí a ani si nevšimli, že za odpoledne nachodili několik kilometrů. Domácí fitness technologie na to navázaly propojením trenažérů s virtuálními světy. Veslování se změnilo v expedici, jízda na kole v závod krajinou a běh v únik nebo honičku.
Virtuální realita tento posun ještě znásobila. Jakmile si hráč nasadí headset a ocitne se uvnitř herního světa, mizí vnímání času i okolí. Pohyb je přirozený, instinktivní a často intenzivnější, než by byl při běžném tréninku. Hráč se soustředí na úkol, ne na únavu.
Omni One a iluze nekonečného prostoru
Jedním z nejvýraznějších příkladů, kam se exergaming posunul, je systém Omni One. Jde o kombinaci virtuální reality a všesměrového běžeckého pásu, který umožňuje přirozený pohyb všemi směry, aniž by se uživatel skutečně posouval po místnosti. Základ tvoří konkávní platforma, po které se chodí nebo běží v speciálních návlecích s nízkým třením. Každý krok vpřed automaticky klouže zpět, takže hráč zůstává neustále ve středu.
Celý systém doplňuje stabilizační rameno s vestou, která drží tělo v bezpečné poloze. Díky tomu odpadá potřeba velkého prostoru i obavy z pádu nebo nárazu do nábytku. Uživatel se může soustředit výhradně na pohyb a hru samotnou.
Omni One je navržený primárně jako herní zařízení, ale fyzický efekt je nepřehlédnutelný. Tvar platformy nutí k mírnému stoupání, takže chůze připomíná neustálý pohyb do kopce. Zapojují se lýtka, stehna, hýždě i střed těla a srdeční tep se rychle dostává do tréninkového pásma. V kombinaci s akčními nebo průzkumnými hrami jde o intenzivní kardio, které si hráč často ani neuvědomuje.
Herní nabídka zahrnuje tituly přímo upravené pro tento typ pohybu, ale systém lze propojit i s běžnými VR hrami. Výsledkem je pocit skutečné chůze nebo běhu krajinou, městem či postapokalyptickým světem, kde každý krok odpovídá reálnému pohybu těla.
Kondice bez pocitu tréninku
Největší přínos exergamingu nespočívá v maximálních výkonech, ale v dlouhodobé udržitelnosti. Lidé jsou schopni se hýbat déle, častěji a s větší chutí, pokud mají pocit, že si hrají. Pravidelný pohyb pak vede ke zlepšení kondice, vytrvalosti i svalové síly, aniž by bylo nutné překonávat vnitřní odpor ke cvičení.
Významnou roli hraje i psychika. Hry přirozeně pracují s motivací, odměnou a postupem. Každý splněný úkol, každá nová lokace nebo zlepšený výkon posilují chuť pokračovat. To je přesně to, co u klasického cvičení často chybí a vede k rychlému vyhoření. Samozřejmě existují i limity. Virtuální realita nemusí vyhovovat každému, některé systémy vyžadují zvykání a počáteční investice může být vyšší než u běžného sportovního vybavení. Přesto jde o jasný signál, že hraní her a péče o tělo už nemusí stát proti sobě.
Exergaming ukazuje, že pohyb může být přirozenou součástí zábavy. Ne jako náhrada veškerého sportu, ale jako most mezi světem her a zdravějším životním stylem. Pokud se díky hrám lidé hýbou víc, pravidelněji a s úsměvem, pak nejde jen o technologický trend, ale o změnu myšlení. A právě ta může mít na kondici mnohem větší dopad než jakýkoli plán tréninků.