Lex Ukrajina se mění, podpora uprchlíků se omezí

Podpora uprchlíků se od soboty 1. července mění. Nouzové ubytování v zařízeních uhradí stát dospělým, kteří mohou pracovat, jen pět měsíců. Dál ho bude platit pouze dětem, seniorům, invalidům a dalším zranitelným jedincům.

Ruší se také solidární příspěvek pro ty, kteří příchozí zdarma u sebe ubytovávají. Běženci by měli začít platit nájem. Pomoci jim v tom má nově nastavená humanitární dávka. Získají ji však jen domácnosti s příjmem pod životním minimem a stanovenými náklady na bydlení.

Organizace na pomoc příchozím varují, že mnoho lidí může skončit bez bydlení.

Podporu mění pátá novela zákona zvaného lex Ukrajina. Má posílit odpovědnost uprchlíků za vlastní život v Česku.

Lidé s vízem k ochraně, kteří mohou pracovat, mohou v nouzovém ubytování zůstat zdarma pět měsíců. Poté musí začít platit, nebo se přestěhovat.

Dál stát bude nouzové ubytování hradit jen dětem do 18 let, studentům českých vysokých škol do 26 let, pečujícím o děti do šesti let a handicapované, také invalidům a osobám s průkazem postižených, lidem nad 65 let a těhotným ženám.

Humanitární dávka nově zahrnuje částku na živobytí i na bydlení. Započítává se životní minimum členů domácnosti a v evidovaném bytě na měsíc na jednoho člověka 3000 korun, jinde 2400 korun. Od toho se odečte uprchlíkův příjem.

Samoživitelka se dvěma staršími školáky s čistým výdělkem 17 000 korun v evidovaném bytě by tak pro rodinu získala podle ministerstva práce 2110 korun. Tříčlenná rodina by tedy na nájem, energie a služby, potraviny, vybavení pro děti a další potřeby měla 19 110 korun.

Organizace na pomoc příchozím poukazují na to, že uprchlíci budou dostávat násobně nižší podporu než české domácnosti. Podotýkají, že cenově dostupných bytů na trhu není dost. Obávají se, že řada běženců přijde o bydlení.

Ministr vnitra Vít Rakušan v neděli uvedl, že by to mohlo být 10 000 jedinců. Podle dokumentu ministerstva práce, o němž informoval server Seznam Zprávy, by o dočasné bydlení mohlo přijít 38 000 až 50 000 lidí.

V nouzovém ubytování je asi 70 000 lidí. Z nich zhruba 30 000 nepatří mezi zranitelné. Dalších 31 500 lidí bydlelo dosud ve 12 000 bytech se solidárním příspěvkem. V nové evidenci bytů pro uprchlíky má ministerstvo práce 8200 bytů pro 13 000 lidí.

Pro uprchlíky mají být o víkendu i o svátcích v pohotovosti krajská asistenční centra a úřady práce. Posilují se krizové linky. K dispozici jsou i určité ubytovací kapacity. Úřady práce dostaly také pokyny pro přidělení dávek mimořádné okamžité pomoci ve výjimečných případech.

K 18. červnu mělo v Česku vízum k ochraně 344 800 lidí z Ukrajiny, třetinu tvoří děti a senioři. Humanitární dávku v květnu dostalo 71 700 lidí. Práci mělo 101 600 uprchlíků.