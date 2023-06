Pavel se setkal s ukrajinskou holčičkou, které čeští spolužáci plivli do tváře

Prezident Petr Pavel se v sobotu setkal s ukrajinskou holčičkou, která schytala urážky od českých dětí a plivnutí do tváře. Na twitteru sdílel ze setkání fotografii s krátkým komentářem.

Šikanu „dítěte, které muselo opustit svoji zemi a přátele kvůli válce“, v něm označil za „zvlášť ostudnou“.

Odsuzuji šikanu, ponižování a násilí ve školách obecně. A v případě dítěte, které muselo opustit svoji zemi a přátele kvůli válce a kterému jsme nabídli bezpečné útočiště, je to zvlášť ostudné. Oceňuji reakci školy a rodičů i to, že došlo k omluvě. Šrámy na duši ale zůstanou. pic.twitter.com/q3yJKdrktr — Petr Pavel (@prezidentpavel) June 10, 2023

Video, které zachycuje urážky českých spolužáků i plivanec do tváře ukrajinské školačky, se na sociálních sítích objevilo ve středu.

„Ukrajina je k…a,“ říká na záznamu chlapec. Potom se spolužáky vyzdvihuje Rusko, které Ukrajinu napadlo. Dívka se brání slovy „Rusko je h…o“. Nato jí jeden ze školáků plivne do tváře.

Děti dovedou být krutější než dospělí.

Spolužáci praštili a plivnuli do tváře na školním výletě, protože holka je Ukrajinka.

Prosím, co musí udělat její maminka podle zákonu? Jak potrestat rodiče těchto malých fanoušků Ruska?



Mezitím, “Rusko je hovno” - souhlas. pic.twitter.com/IJclnYvF1p — Anastasiia Sihnaievska (@signa_n) June 7, 2023

„Nakonec se ale kluci omluvili a ze setkání s rodiči plyne, že to není nic, co by slyšeli doma a v čem by je podporovali,“ píše na twitteru právník Petr Němec, který nabídl rodině napadené dívky zdarma právní pomoc.

„Byla to prostě dětinská hloupost, která se snad nebude opakovat,“ uzavírá případ Němec.