Kde jsou peníze z Bruselu? ptal se Orbán. U tvých kamarádů v Maďarsku, dostal odpověď

Maďarský premiér zazářil na twitteru.

Ve videu podkresleném dramatickou hudbou Viktor Orbán obvinil Evropskou komisi z rozhazování peněz a ptal se, kde jsou peníze evropských daňových poplatníků. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Reagující přispěvatelé mu připomněli, že Maďarsko je čistým příjemcem Evropských peněz a tyto peníze často končí u lidí, kteří jsou s ním politicky spřízněni.

„Všichni tady v Bruselu se ptají na jednu věc: Kde jsou ty peníze?“ říká maďarský premiér ve videu sestříhaném ze záběrů budov unijních institucí a Orbánova jednání s ostatními lídry. Jeho narážka směřuje na 66 miliard eur (1,6 bilionu korun), kterými navrhla Evropská komise doplnit víceletý rozpočet na období 2021 až 2027 kvůli nenadálým výdajům vyvolaným válkou na Ukrajině, migrací či inflací.

Brusel podle něj chce peníze, aby lákal do Evropy migranty nebo zvyšoval platy úředníků. Dvě třetiny z 15 miliard eur navržených komisí na migraci přitom mají putovat do států mimo unii a povzbudit je k zadržování proudu migrantů mířících do unie.

Samotné Maďarsko však má kvůli vysoké korupci, střetům zájmů a chybějícím pravidlům při zadávání veřejných zakázek zablokováno více než 14 miliard eur. Maďarská vláda po letech odmítání svolila k požadovaným reformám, zatím však zůstávají jen na papíře.

Někteří evropští novináři se nad Orbánovou otázkou pozastavovali a připomínali, že evropské úřady vyšetřují řadu problémových projektů, do nichž v Maďarsku zamířily evropské peníze.

„Férová otázka, premiére. Část peněz je například tady,“ odkázal šéfredaktor webu Brussels Report Pieter Cleppe na články věnované projektu visutého chodníku na východě Maďarska.

Chodník si starosta z Orbánovy strany Mihály Filemon nechal za předraženou cenu z peněz unie postavit na vlastním pozemku. Právě Orbánovo „přihrávání“ peněz spřáteleným politikům je dlouhodobě terčem kritiky znějící z bruselských institucí.