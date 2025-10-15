NATO čeká na rozhodnutí ČR ohledně dodávek munice Ukrajině
15. 10. 2025 – 18:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Podle Severoatlantické aliance je zatím předčasné řešit, zda by mohlo NATO nahradit Českou republiku při zajišťování dodávek dělostřelecké munice Ukrajině v rámci takzvané muniční iniciativy. Aliance čeká na rozhodnutí nastupující české vlády, řekl ČTK nejmenovaný představitel NATO.
"Muniční iniciativa hraje velmi důležitou roli v poskytování podpory Ukrajině. V této fázi ale musíme počkat na rozhodnutí nastupující české vlády," uvedl alianční představitel, který si přál zůstat v anonymitě. "Jestli tomu dobře rozumím, zatím nepadlo žádné rozhodnutí. Na tom bude záviset, zda bude NATO v této věci jednat. V této fázi je to trochu předčasné," dodal tento zdroj.
Český ministr zahraničí Jan Lipavský nedávno uvedl, že NATO nemá příslušný aparát, který by se iniciativě mohlo věnovat. O tom, že by muniční iniciativu měla zaštiťovat Severoatlantická aliance a ne Praha, hovoří představitelé hnutí ANO, které zvítězilo v nedávných parlamentních volbách.
Český prezident Petr Pavel je jednoznačným zastáncem české muniční iniciativy, díky níž podle něj Ukrajina získala už kolem 3,5 milionu kusů velkorážové munice. Naproti tomu šéf ANO Andrej Babiš opakovaně iniciativu zpochybňuje a v minulosti hovořil o jejím zrušení či právě převedení pod Severoatlantickou alianci.
Podle některých úvah by bylo možné iniciativu realizovat prostřednictvím Agentury NATO pro podporu a pořizování (NSPA) či přes novou iniciativu PURL, což je alianční program prioritních nákupů pro Ukrajinu. Podle českého ministerstva obrany to ale není možné. Důvodem je zejména fakt, že NATO pro Ukrajinu veškerý materiál nenakupuje a nakupovat nemůže. Vojenskou asistenci v podobě dodávek techniky a munice vždy realizují jednotliví členové aliance, nejen Česká republika.
Rovněž nový program PURL funguje tak, že NATO pouze koordinuje příspěvky členských zemí, ale materiál nakupuje americká vláda. Generální tajemník NATO Mark Rutte podle zdrojů ČTK českou muniční iniciativu často zmiňuje a vyzdvihuje ji jako příklad "dělby práce". Každý ze členů koalice podporující Ukrajinu se tak soustředí na určitý segment - Česko na velkorážovou munici, Německo zejména na protivzdušnou obranu, Nizozemsko a Dánsko na letadla F-16 nebo Británie na drony. Ukrajina je přitom závislá na dodávkách ze zahraničí a česká iniciativa je jedním z významných kanálů.
Česká ministryně obrany Jana Černochová dnes po jednání vlády uvedla, že na muniční iniciativu dosud zahraniční dárci věnovali 93,3 miliard korun. Celková hodnota českého příspěvku do iniciativy byla podle ní 1,7 miliardy korun.