Svět bez nás. Fotograf pátrá po opuštěných místech, nad nimiž převzala správu příroda

Jak by svět vypadal bez lidí, fascinuje vědce i umělce. Napovědět mohou opuštěná a dávno zapomenutá místa po celém světě, která si vzala zpět do své zelené náruče příroda. Jsou připomínkou toho, že už tady jednoho dne nemusíme být.

Manhattan bez hluku společnosti. Vegetace dává zapomenout na civilizaci a po silnících pobíhali jeleni a další divoká zvířata. Tak ho vykreslil spisovatel Richard Matheson v úspěšné knize Já, legenda a tento příběh pak do filmové podoby převedl režisér Francis Lawrence.

Opuštěná místa v objetí přírody však lze skutečně najít po celém světě. Už pěkných pár let po nich pátrá francouzský fotograf Romain Veillon. Tento osmatřicetiletý umělec rád objektivem zachycuje podobu konce lidské civilizace. Strávil deset let pátráním a fotografováním míst, na která člověk zapomněl, a příroda je proto dostihla. Před dvěma lety publikoval fotoknihu o „světě bez nás“ nazvanou Green urbex: Le monde sans nous. Snímky v ní obsažené ne náhodou připomínají svět seriálu The Last of Us.

Namibijské město duchů Kolmanskop | zdroj: Profimedia

Město duchů Kolmanskop v Namibii, opuštěné kino v Bruselu, zchátralé toskánské vily a vyřazené železniční tratě na Ukrajině. Kniha vás provede Veillonovými post-apokalyptickými výjevy, z nichž místy běhá mráz po zádech.

Veillon už pracuje na pokračování knihy, která bude stejně jako první díl dostupná pouze ve francouzštině. Svou tvorbou se snaží připomenout, že je důležité žít v souladu s přírodou. „Touto postapokalyptickou vizí jsme fascinováni všichni,“ sdělil televizi CNN. „Možná toho musíme být svědky, abychom si vážili toho, co máme. Času, který máme před sebou,“ vysvětlil svou inspiraci Veillon.

Ať pracuje fantazie

Kniha Green urbex: Le monde sans nous je rozdělena do tří částí. V té první představuje relativně zachovalá opuštěná místa, v té druhé naopak zchátralá opuštěná místa a ve třetí lokality, které byly dávno zapomenuty a pohřbeny pod vegetací.

„Všechny fotografie byly pořízeny během posledních deseti let. Je to opravdu směs všech míst, která jsem od začátku dokumentoval,“ napsal Veillon. Jeho fascinace místy s nádechem nostalgie a tajemna začala už v raném věku. Jednoho dne objevil kousek od Paříže opuštěnou továrnu, v níž se kdysi vyráběly nákladní automobily. A tento zážitek jej ovlivnil do dnešních dnů.

Kniha je zajímavá v tom, že příliš podrobností o takových místech neprozradí. Autor chce totiž povzbuzovat fantazii, a lidé si díky tomu budou domýšlet vlastní odpovědi na kladené otázky. „Každý příběh tak bude úplně jiný, a to se mi líbí,“ uvedl fotograf, který popsal, jakým způsobem vlastně ztracená místa opět nachází.

Opuštěné kasino v rumunské Constantě | zdroj: Profimedia

Je to těžší než jen vzít do ruky fotoaparát a zachycovat tuto dekadentní krásu. Veillon občas stráví měsíce zjišťováním informací a polohy některých cílů. V určitých případech musí získat povolení k fotografování. „Strávím hodiny hledáním historických stop, které mi mohou pomoci najít místo, které chci fotografovat,“ vysvětlil umělec.

Spoustu času podle svých slov tráví v Google mapách, kde si cíl nejprve prohlížel. Pak se k němu ještě musí dostat, což podle jeho slov rovněž není v některých případech snadné. Tipy na opuštěné lokality a objekty mu dávají přátelé po celém světě, cestovatelé a fanoušci jeho tvorby.

Nejpůsobivější místa

Jako nejvíce neobvyklý a unikátní objekt zmínil tajemný památník Buzludža v bulharském pohoří Stara planina. Připomíná brutalistní verzi Machu Picchu či betonový létající talíř. O této bizarní stavbě s komunistickými slogany na zdech přitom mnoho lidí neví.

Až v poslední době přitahuje historiky a další odborníky. Jedná se o gigantický kruhový prostor, který byl schopen pojmout až 400 návštěvníků. Postaven byl v roce 1981 coby symbol triumfu socialismu.

Velký dojem na fotografa udělalo i nefunkční kasino v rumunské Constantě. Rumunské ministerstvo kultury a národního dědictví jej označilo za historickou památku. Hovoříme o majestátní secesní stavbě na pobřeží Černého moře.

Nejvíce však fanoušky urbexu zaujaly snímky opuštěného zábavního parku Nara Dreamland v Japonsku. Park nedaleko města Nara byl japonskou odpovědí na kalifornský Disneyland. V provozu byl 45 let až do roku 2006. „Tohle je dokonalý příklad toho, co chci ukázat, když říkám, že příroda přebírá vládu. Můžete vidět, jak břečťan pomalu překrývá horskou dráhu, jako by ji požíral,“ řekl Veillon. Zábavní park se místy opravdu začíná ztrácet v zeleni.

Jaké plány Veillon do budoucna má? Rád by se ještě letos podíval do Peru a zdokumentovat chce i město duchů Akarmara - rozpadající se hornickou obec v Abcházii jako vystřiženou z nějakého hororu.

Opuštěný zábavní park Nara Dreamland | zdroj: Profimedia