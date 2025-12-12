Lékařka, která denně vypije až pět káv, bourá mýtus: proč si i více šálků nemusíte vyčítat
12. 12. 2025 – 14:14 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Káva má už roky pověst malého provinění. Něčeho, co si dopřejeme s výčitkami – ideálně „jen jeden šálek“ a nejlépe dopoledne. Jenže podle některých lékařů je tenhle pohled zastaralý. A možná i zbytečně přísný.
Právě to tvrdí i lékařka Reni Hoenderkamp, která se nijak netají tím, že denně vypije čtyři až pět šálků kávy. A přesto – nebo možná právě proto – upozorňuje, že káva nemusí být nepřítel zdraví. Pokud se s ní zachází rozumně.
Káva sama o sobě problém není. Problém je, když přestaneme poslouchat sebe
Kolem kávy se podle ní vytvořil jednoduchý, ale nepřesný obraz: kofein rovná se zátěž. Jenže tělo není tabulka ani univerzální návod. Každý reagujeme jinak. Někomu stačí jeden šálek a cítí nervozitu, jiný si dá tři a funguje úplně normálně.
„Cokoli může být škodlivé, pokud toho je moc,“ připomíná lékařka. Klíčovým slovem je umírněnost – a také schopnost vnímat, co nám tělo říká. Ne to, co se zrovna píše v titulcích.
Proč se káva čím dál častěji spojuje s delším životem
V posledních letech se objevuje stále víc studií, které ukazují zajímavý obraz: lidé, kteří pijí kávu pravidelně, ale rozumně, mívají nižší riziko předčasného úmrtí. Častěji se také ukazuje souvislost s nižším výskytem srdečně-cévních onemocnění.
Neznamená to, že káva je elixír mládí. Nezachrání nikoho sama o sobě. Ale v rámci běžného životního stylu může sehrát roli, kterou jsme jí dřív nepřiznali.
Káva není jen kofein. Je to mnohem složitější nápoj
Často se mluví jen o povzbuzení. O energii. O „nakopnutí“. Jenže káva je chemicky mnohem bohatší. Pražená zrna obsahují antioxidanty, polyfenoly, vitaminy i minerály – látky, které pomáhají tělu bojovat s oxidačním stresem.
Ten je spojován s poškozením buněk a rozvojem chronických onemocnění. I proto dnes výživoví odborníci mluví o kávě jinak než před deseti lety. Méně varovně - více vyváženě.
Vliv na cukr, mozek i cévy není jen teorie
Poznatky z výzkumů naznačují, že pravidelní konzumenti kávy mají nižší riziko vzniku cukrovky 2. typu. Zároveň se objevují souvislosti mezi konzumací kávy a ochranou mozku – například v kontextu Alzheimerovy choroby.
Jeden šálek denně bývá spojován i s nižším rizikem mrtvice. A právě ta patří mezi zdravotní události, které dokážou život změnit ze dne na den.
Játra, pohyb, střeva: věci, o kterých se tolik nemluví
Káva se spojuje také s lepšími hodnotami jaterních enzymů a nižším rizikem Parkinsonovy choroby. U některých pacientů může mít pozitivní vliv na kontrolu pohybu.
Zajímavý je i vliv na střeva. Lidé, kteří pijí kávu pravidelně, mívají pestřejší střevní mikrobiom – a ten je považován za jeden ze základů dobrého trávení i imunity.
Laboratorní výzkumy navíc naznačují, že kofein dokáže brzdit růst některých typů nádorových buněk. Odborníci ale zároveň zdůrazňují, že jde o dílčí poznatky, nikoli o léčbu.
Jediné opravdu důležité pravidlo? Vnímejte, co vám dělá dobře
Na konci všech studií, čísel a doporučení zůstává jedna jednoduchá věta: neexistuje univerzální dávka. Každý máme jinou hranici. Někdo si dá kávu i večer a spí jako miminko, jiný po poledni už ne.
Podle lékařky je právě tohle klíčové – nesrovnávat se, ale poslouchat vlastní tělo.
Káva tak nemusí být hřích ani zlozvyk. Může to být obyčejný každodenní rituál, který dělá den o něco příjemnější.
A možná je načase přestat se u ranního šálku omlouvat – aspoň sami sobě.