Rekord pod hladinou. Nejdelší a nejhlubší silniční tunel světa vzniká pod norskými fjordy
12. 12. 2025 – 13:29 | Zpravodajství | Alex Vávra
Pod norskými fjordy vzniká stavba, která nemá ve světě obdoby. Rogfast, nejdelší a nejhlubší podmořský silniční tunel na planetě, má zásadně změnit dopravu na západním pobřeží Norska, zrychlit cestování mezi velkými městy a stát se páteří nové dálnice bez trajektů.
Norsko realizuje mimořádně ambiciózní infrastrukturní projekt, který nemá ve světě obdoby. Pod západním pobřežím země vzniká Rogfast, nejdelší a nejhlubší podmořský silniční tunel na planetě. Po dokončení bude měřit zhruba 26,7 kilometru a v nejhlubším místě povede asi 390 metrů pod hladinou moře. Tunel je součástí evropské silnice E39 a jeho hlavním cílem je odstranit závislost na trajektové dopravě, výrazně zrychlit cestování a propojit klíčová města podél roztříštěného norského pobřeží.
Stavba byla zahájena v roce 2018, o rok později ale musela být kvůli růstu nákladů a úpravám projektu pozastavena. Práce se znovu rozběhly v roce 2021 a v současnosti je projekt přibližně v polovině realizace. Dokončení je plánováno na léto roku 2033. Celkové náklady se odhadují na 25 miliard norských korun, což v přepočtu odpovídá zhruba 55 miliardám českých korun.
Tunel, který mění mapu západního Norska
Rogfast propojí města Kristiansand, Stavanger, Haugesund a Bergen a výrazně zlepší dopravní dostupnost celého regionu. Největší přímý přínos pocítí spojení mezi Stavangerem a Bergenem, kde se cestovní doba zkrátí přibližně o 40 minut. Právě tato dvě města patří k největším v Norsku a každodenně mezi nimi proudí tisíce lidí za prací i službami.
Tunel bude tvořen dvěma samostatnými tubusy, každý se dvěma jízdními pruhy. Zcela unikátním prvkem stavby bude dvojitý kruhový objezd umístěný přibližně v polovině trasy, v hloubce 260 metrů pod mořem. Ten zajistí napojení ostrova Kvitsøy, nejmenší norské obce, na hlavní dopravní tepnu. Díky tomuto řešení bude možné udržet provoz i v případě uzavření části tunelu, protože doprava může být dočasně vedena jedním tubusem v obou směrech.
Bezpečnost hraje v projektu zásadní roli. Dva oddělené tunely umožní v případě nehody nebo požáru rychlou evakuaci do druhého tubusu pomocí únikových chodeb. Celý systém bude monitorován kamerami a radary, které v reálném čase sledují provoz, dopravní zácpy i mimořádné události.
Technologie, ekonomika a dlouhodobý přínos
Rogfast je budován tradiční norskou metodou vrtání a odstřelů přímo do masivní horniny. Tunel tak nevede v mořském dně, ale hluboko pod ním, s minimální vrstvou 50 metrů pevné skály mezi stropem tunelu a dnem moře. Tento přístup zajišťuje vysokou stabilitu a dlouhou životnost stavby i při extrémním tlaku vody. Právě díky bohatým zkušenostem s podobnými projekty považuje Norsko podmořské tunely za ekonomicky výhodnější řešení než výstavbu mostů.
Velkou technologickou výzvou je také větrání a kvalita ovzduší. Tunel bude vybaven kombinací podélného ventilačního systému s proudovými ventilátory a ventilačních šachet vedoucích až k povrchu. Cílem je zajistit bezpečné prostředí pro řidiče po celé délce tunelu, a to i při hustém provozu nebo mimořádných situacích.
Z ekonomického hlediska má projekt zásadní význam. I když zrušení trajektových linek povede ke ztrátě části pracovních míst, Rogfast otevře nové možnosti v jiných oblastech. Zlepší dostupnost pracovních příležitostí, vzdělání i veřejných služeb a sníží logistické náklady pro průmysl, zejména pro rybolov a zpracování mořských plodů. Výrazný impuls se očekává také v cestovním ruchu, protože západní pobřeží Norska patří k nejvyhledávanějším turistickým oblastem země.
Podle odhadů norských úřadů projede tunelem kolem roku 2053 přibližně 13 tisíc vozidel denně. Rogfast se tak stane klíčovým článkem dlouhodobého plánu na vybudování pobřežní dálnice E39 bez trajektů, která má do poloviny století zásadně proměnit dopravu podél celého západního pobřeží Norska.