Do výběrového řízení za ředitele pražské zoo se přihlásilo 33 lidí
12. 12. 2025 – 14:55 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Do výběrového řízení na ředitele pražské zoo se přihlásilo 33 lidí.
Komise, která má na starosti výběrové řízení, je bude hodnotit první týden v lednu. Součástí výběrového řízení bude psychologický test. ČTK to řekla primátorova náměstkyně Jana Komrsková. Server Seznam Zprávy ve čtvrtek uvedl, že mezi kandidáty je například bývalý ministr za Zelené Martin Bursík, bývalý pražský radní pro životní prostředí Petr Štěpánek (Zelení) či současný náměstek pražské zoo Miroslav Machek, který je pověřený jejím řízením.
Komrsková odmítla jména potvrdit či komentovat. Bývalý ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek rezignoval k 31. říjnu po obviněních ze šikany a bossingu.
"Jména znám, nicméně už i proto, že jsem podepsala mlčenlivost, je nebudu ani komentovat. Přihlásilo se 33 zájemců, ženy, muži, napříč věkovým spektrem. Někteří nesplnili podmínky, takže budou osloveni k doplnění nebo úplně vyloučeni," uvedla Komrsková.
Další jednání komise je naplánováno na první týden v lednu. Komise kandidátům přidělí bodové hodnocení a ty nejlepší si pozve na osobní pohovor. "To budou předpokládám jednotky uchazečů. Následně by měli projít psychologickým testem a potom se teprve rozhodne," doplnila náměstkyně. Městští radní by měli nového ředitele jmenovat na jednání 16. února.
V komisi pro výběr nového ředitele jsou podle Komrskové kromě politiků také odborníci, například ekonom, personalista či zástupci jiných zoologických zahrad.
Někteří zaměstnanci obvinili Bobka z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N. Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas. Následně vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu. Rezignaci ke konci října Bobek oznámil 30. září. Kromě Bobka obvinili někteří zaměstnanci ze šikany a bossingu také jeho tajemnici Renatu Švejdovou a náměstkyni ekonomicko-provozního útvaru Šárku Novákovou. Obě také oznámily odchod z organizace.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí.