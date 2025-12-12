Jak chytré monitory šetří domácnostem i firmám stovky korun ročně. Philips sází na senzory, které myslí za vás
12. 12. 2025 – 16:18 | Komerční sdělení | Aleš Smutný
Ceny energií poslední roky vystřelily nahoru a každá domácnost i firma hledá způsoby, jak zbytečně neutrácet. Zatímco řešíme spotřebu ledniček, světel nebo topení, často přehlížíme zařízení, které máme zapnuté klidně osm hodin denně — monitor.
Moderní monitory ale už nejsou jen „obrazovky“. Philips do řady svých modelů integruje chytré senzory PowerSensor a LightSensor, které dokážou automaticky snížit spotřebu energie, prodloužit životnost panelu a zároveň zvýšit pohodlí při práci. A to vše bez toho, aby uživatel musel cokoliv nastavovat.
PowerSensor: monitor pozná, když odcházíte
PowerSensor je vestavěný infračervený senzor, který dokáže rozpoznat, zda uživatel sedí u monitoru. Když se od stolu vzdálí — byť na pár minut — monitor automaticky ztlumí jas a výrazně sníží spotřebu energie.
Philips uvádí, že tato technologie umí snížit náklady až o 65–80 %, podle konkrétního modelu a způsobu používání. Úspory ale nejsou jediná výhoda: méně svítící panel se méně zahřívá, což prodlouží jeho celkovou životnost.
LightSensor: ideální jas s minimální spotřebou
LightSensor sleduje světelné podmínky v místnosti a podle nich upravuje jas monitoru. Za slunečného dne zvýší intenzitu podsvícení, v podvečer naopak jas sníží, aby byl obraz příjemný pro oči a nezatěžoval elektřinu víc než nutně musí.
Výsledek?
-
pohodlnější sledování obrazu,
-
nižší spotřeba elektřiny,
-
optimální jas bez ručního nastavování.
Úspory, které se rychle nasčítají
U jednoho monitoru může jít o úsporu stovek korun ročně. U firem se stovkami monitorů už ale senzory PowerSensor a LightSensor představují rozdíl, který je vidět na fakturách i v ESG reportech.
Navíc jde o úsporu, která probíhá automaticky bez toho, aby zaměstnanci museli cokoliv hlídat nebo přepínat.
Philips: technologie s ohledem na udržitelnost
Philips už několik let staví své kancelářské portfolio na myšlence energeticky efektivního provozu. Senzory v monitorech tak nejsou doplněk, ale součást širšího přístupu k udržitelnosti od nižší spotřeby přes ekologické materiály až po certifikace zaměřené na odpovědnou výrobu.
Díky tomu uživatelé získávají monitor, který je nejen kvalitní a pohodlný, ale i úsporný a šetrný k životnímu prostředí.