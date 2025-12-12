Koruna v závěru pracovního týdne oslabila k euru i dolaru
12. 12. 2025 – 18:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Koruna v závěru pracovního týdne oslabila k euru i dolaru.
Kolem 17:00 se obchodovala za 24,30 Kč/EUR a za 20,69 Kč/USD. V porovnání se čtvrtečním podvečerem si vůči jednotné evropské měně pohoršila o deset haléřů a k dolaru ztratila 11 haléřů. Vyplývá to z údajů burzovního webu.
"Česká koruna po čtvrtečním posílení, které bylo vyvoláno slábnoucím americkým dolarem, dnes opět lehce oslabuje," poznamenal analytik společnosti Purple Trading Jaroslav Tupý.
Připomněl, že příští týden se koná zasedání Evropské centrální banky a zároveň i České národní banky a dodal, že podle předpokladu obě centrální banky ponechají svou základní úrokovou sazbu nezměněnou. "Výroky českých centrálních bankéřů před jejich mediální karanténou vyzněly ve prospěch stability úrokových sazeb," podotkla i Jana Steckerová z Komerční banky.
Zmínila, že člen bankovní rady Jakub Seidler pro časopis Bankovnictví uvedl, že podle jeho názoru úrokové sazby setrvají po určitou dobu na současné úrovni. Další člen bankovní rady ČNB Jan Kubíček pak pro agenturu Bloomberg sdělil, že za pravděpodobnější z hlediska dalšího pohybu sazeb považuje jejich zvýšení než další snížení. Zároveň ale uvedl, že očekávání zvýšení úrokových sazeb již v příštím roce jsou předčasná, dodala Steckrová.
Kurz české měny:
|
Předchozí závěr
|
Dnes kolem 17:00
|
Kč/EUR
|
24,20
|
24,30
|
Kč/USD
|
20,58
|
20,69
Zdroj: Patria Online