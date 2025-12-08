Šokující konec jednoho z nejpevnějších párů: Slavný zpěvák se rozešel po devíti letech lásky
8. 12. 2025 – 10:03 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený zpěvák šokoval fanoušky prohlášením o konci vztahu, který se přitom jevil v nejlepším pořádku.
U některých vztahů veřejnost tak nějak tuší, že není všechno na nejlepší cestě. U jiných by si ale člověk klidně vsadil, že pevná láska vydrží napořád... A pak by své peníze prohrál. Jako třeba v případě páru, který tvořili hudebník Petr Lexa a modelka Natálie Kotková.
Dvojice byla stabilní, nerozlučná a hluboce zamilovaná. Petr a Natálie spolu strávili celých devět let a nikdy to nevypadalo, že by snad museli překonávat nějakou krizi – o to překvapivější je proto náhlý rozchod.
Novinu prozradil hudebník na svém profilu na sociální síti: „Už je to nějakou dobu, co netvoříme pár. Byli jsme spolu devět let. Devět let, které nás formovaly, posunuly. Ušli jsme spolu dlouhou cestu. Často jsme vás na ni brali s sebou, a tak jsme chtěli, abyste věděli, že dál už jdeme každý zvlášť,“ napsal.
Alespoň se zdá, že rozchod neproběhl na nože: „S respektem k tomu druhému a s vděčností za všechno, co jsme spolu prožili. Vzpomínky, i ti naši dva chlupatí parťáci, které jsme spolu vychovali, nás budou spojovat napořád,“ dodal.
Kdy přesně k rozchodu došlo, neprozradil. Musí se nicméně jednat o relativně čerstvou záležitost, protože ještě před půlrokem bral Natálii na akci a vystupovali jako zamilovaný pár.
Chvíle skrývání mimochodem neprovázela jen nynější rozchod, ale také naopak začátek vztahu před devíti lety. Lásku totiž nějakou dobu tajili.
„Stáhli jsme se. Nechtěli jsme chodit na akce nebo dělat rozhovory. Chtěli jsme si ten vztah prostě zažít, jestli to fakt má být ono,“ prozradila modelka před nějakým časem pro magazín eXtra.cz.
„Naučili jsme se ten vztah mít mezi námi a nedávat ho veřejnosti. Myslím si, že nám to lidi přáli… Že tam bylo vidět, že to bylo na první okamžik,“ vyprávěla.