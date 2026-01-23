Psychologie lži: proč váš mozek věří dezinformacím, i když jsou v rozporu s fakty
23. 1. 2026 – 10:10 | Magazín | Žanet Ka
Myslíte si, že poznáte lež na první pohled? Váš mozek vás možná klame. Odhalte, proč starší generace sdílejí falešné zprávy nejčastěji a jak funguje efekt opakování, který dokáže přepsat vaše dosavadní znalosti. Naučte se rozpoznat mentální pasti dřív, než ovlivní vaše zdraví i činy.
V éře digitálního informačního nadbytku se dezinformace staly nedílnou součástí našich životů. Přestože se často domníváme, že jsme vůči manipulaci imunní, výzkumy ukazují opak. Lidská mysl není primárně nastavena k neustálému prověřování faktů, ale spíše k rychlému pochopení významu a následnému jednání. Pochopení psychologických faktorů, které stojí za naší náchylností k nepravdám, je prvním krokem k vybudování kolektivní odolnosti.
Past kognitivního úsilí
Jedním z nejzásadnějších zjištění psychologických studií je fakt, že odhalování nepravdivých informací je mentálně nesmírně náročné. Když se setkáme s novou zprávou, náš mozek se instinktivně soustředí na to, aby pochopil její obsah a vyhodnotil, jak na něj reagovat. Samotné posouzení přesnosti informace je až druhotným procesem, který vyžaduje značné úsilí a energii.
Pokud je nová informace prezentována věrohodně, máme tendenci ji přijmout jako fakt, místo abychom ji pracně porovnávali s našimi dosavadními znalostmi. Pokud zpráva „zapadá“ do našeho vidění světa, naše kritické myšlení často zůstává v útlumu.
Síla emocí a kmenové příslušnosti
Dezinformace neútočí na náš rozum, ale na naše emoce a identitu. Výzkumy potvrzují, že náchylnost k nepravdivým tvrzením dramaticky roste v závislosti na několika faktorech:
- Důvěryhodnost zdroje a „vlastní skupina“: Máme silnou tendenci věřit informacím, které pocházejí od lidí nebo médií, jež vnímáme jako součást své sociální či názorové skupiny. Naopak informace z „vnějšího světa“ automaticky filtrujeme s větší skepsí.
- Emocionální náboj: Nejúspěšnější dezinformace jsou ty, které vzbuzují strach, hněv nebo pobouření. Emoce v našem mozku fungují jako zkratka, která obchází logické uvažování.
- Potvrzení předsudků: Mnohem snadněji uvěříme lži, která vykresluje naše názorové oponenty v negativním světle, než informaci, která by kritizovala naši vlastní stranu.
- Efekt opakování: Toto je jeden z nejnebezpečnějších mechanismů. Čím častěji informaci slyšíme, tím pravdivější se nám zdá- a to i v případě, že je v přímém rozporu s tím, co jsme věděli dříve. Opakováním se informace stává v naší mysli známou a známé věci mozek vyhodnocuje jako bezpečné a pravdivé.
Individuální rozdíly v odolnosti
Ne všichni lidé jsou k dezinformacím náchylní stejnou měrou. Odolnost vůči manipulaci zvyšuje především vzdělání, schopnost analytického uvažování a dobrá úroveň numerické gramotnosti. Naopak faktorem, který náchylnost zvyšuje, je úzkost. Člověk v úzkostném stavu podvědomě hledá vysvětlení pro své pocity a často se upne k dezinformaci, která mu nabízí jasného viníka nebo jednoduché řešení.
Zajímavým fenoménem je věk. Starší dospělí mají sice často díky životním zkušenostem lepší schopnost rozpoznat dezinformaci v testech, v reálném prostředí sociálních sítí však právě tato skupina vykazuje vyšší míru sdílení nepravdivého obsahu. To naznačuje, že v digitálním prostředí hraje roli nejen psychologie, ale i technologická gramotnost.
Od víry k činu: Ne vždy jde o přímou úměru
Důležitým závěrem současného výzkumu je zjištění, že víra v dezinformaci nemusí nutně znamenat změnu chování. Člověk může věřit určité nepravdivé informaci, ale přesto nemusí změnit své postoje nebo záměry. To, čemu věříme v hloubi duše, se ne vždy okamžitě promítá do toho, jak jednáme v reálném životě.
Většina dosavadních studií byla provedena v kontrolovaných laboratorních podmínkách. Pro psychology i sociology nyní vyvstává nová výzva: zkoumat dopady dezinformací v reálném kontextu, aby bylo možné přesně určit, jaký vliv mají na veřejné zdraví, volební chování a stabilitu společnosti.
Závěrem: Jak se bránit?
Zjištění psychologů naznačují, že nejúčinnější obranou je zastavit dezinformaci v jejím zárodku, než se stane „známou“ díky opakování. Pro vás jako čtenáře platí zlaté pravidlo: pokud ve vás zpráva vyvolá okamžitý silný hněv nebo strach, zpomalte. Právě v tu chvíli se vás pravděpodobně někdo snaží zahnat do psychologické pasti, kde emoce vítězí nad pravdou.