Jak se kozel Babiš stal zahradníkem

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Udělat kozla zahradníkem - to je ve Strakově akademii maličkost. A tak Andrej Babiš, politik s největším střetem zájmů v dějinách českého státu, stanul v čele rady, která má střet zájmů potírat.

Andrej Babiš je hyperaktivní muž. Klobouk dolů před jeho pracovním nasazením.

Nedávno se chtěl premiér navrhnout prezidentovi jako šéf ministerstva spravedlnosti za plagiátorku Taťánu Malou. Když narazil na odpor, zařadil zpátečku a jmenoval řádného ministra, erudovaného právníka Jana Kněžínka.

K premiérství si však Babiš nadělil jiný melouch – předsednictví Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

Pozoruhodná aktivita. Dosud radu vždy řídil některý z ministrů, který se zabýval legislativou – Jiří Dienstbier, Jan Chvojka nebo Robert Pelikán. Tentokrát se však v čele rady usadil sám premiér. Jednoduše proto, že do této funkce nikoho nejmenoval.

Vláda to vysvětluje na svém webu ve zprávě z úterního zasedání rady takto: "Poté, co ve vládě skončil ministr Pelikán, jeho nástupci již koordinací boje s korupcí na vládní úrovni pověřeni nebyli, a proto tedy na základě ustanovení statutu Rady vlády platného již od roku 2014 se předsedou rady vlády automaticky stal premiér."

Jednoduché jako kladivo.

Odborník na slovo vzatý

Existují nicméně dva podstatné důvody pro to, aby si předseda vlády na tenhle melouch nechal zajít chuť.

1. Babiš je obžalován z padesátimilionového dotačního podvodu. A korupce se v Česku často potkává s dotacemi.

2. Zmíněná rada se nezabývá jen korupcí, jak by se dalo usuzovat z jejího názvu. V popisu práce má také "analýzu a věcné řešení problematiky lobbingu, whistleblowingu" a – "střetu zájmů".

Střet zájmů je popisován jako situace, kdy je člověk odpovědný dvěma nebo více různým organizacím, jejichž požadavky na jeho chování se rozcházejí. Babiš s tím má zkušenost, je v tomto oboru odborník "na slovo vzatý". A k tomu "fachman". (Viz video.)

Premiér se tváří, jako kdyby své firmy pustil k vodě. Vloni vložil akcie Agrofertu a SynBiolu do svěřenských fondů. Důvod je nasnadě: Kdyby to neudělal, neměly by jeho firmy podle nového zákona o střetu zájmů přístup ke státním zakázkám a dotacím.

To však neznamená, že nad nimi ztratil kontrolu. Babiš je ze zákona "obmyšlenou osobou", která má nad fondy dohled a může do nich jmenovat své lidi. To také premiér udělal. Správou fondů pověřil svého právníka Alexeje Bílka a dlouholetého spolupracovníka z Agrofertu Zbyňka Průšu a jejich kontrolou manželku Moniku.

Web Hlídací pes ve své právní analýze dospěl k jednoznačnému závěru: Andrej Babiš sice formálně není majitelem svých firem, ale fakticky má nad nimi stejnou kontrolu jako před převedením do fondů.

To znamená, že se střetu zájmů nezbavil, byť zákonu vyhověl a jeho firmy mají nárok na dotace.

Nejlepší Babišův bonmot

Babiš si však žádný problém nepřipouští. "Ano, mám střet zájmů, ale já ho nezneužívám. Já jsem do politiky nechtěl," pravil šéf ANO na schůzi sněmovny k Čapímu hnízdu.

S tímto prohlášením získal Babiš v roce 2016 v hlasování posluchačů Českého rozhlasu Plus a čtenářů zpravodajského webu rozhlasu anticenu "výrok roku". Po zásluze.

Teď má Babiš na střet zájmů ve vládě dohlížet. Pokud by se udělovala cena "kozel zahradníkem", nepochybně by si na ni zasloužil nominaci.