Květa (50): Stala jsem se obětí hloupé sázky. Nechápu, že v tomhle věku to měli ještě zapotřebí
25. 9. 2025 – 21:04 | Magazín | Veronika Borská
Květa toužila po zralém a pevném vztahu, který by jí konečně přinesl klid a oporu. Zpočátku to vypadalo, že našla muže svých snů a po letech čekání ji čeká opravdová láska. Jenže idylka se brzy rozplynula a z románku se stalo bolestné zklamání, po kterém si Květa dala pevné předsevzetí: do dalšího vztahu už nikdy nevstoupí.
Byla jsem dvakrát vdaná a obě manželství skončila nešťastně. Jeden z bývalých manželů mě psychicky týral, druhý se vyhýbal práci. Ze dvou svazků mi zůstaly čtyři děti, které už dospěly. Když jsem stanula na prahu padesátky, rozhodla jsem se, že si konečně najdu vztah, v němž prožiju vše, po čem jsem toužila. Plná odhodlání jsem se přihlásila na seznamku a začala znovu randit.
Nečekané pozvání, které změnilo obyčejný večer v něco víc
Každý týden jsem v oblíbené kavárně líčila kamarádkám své nejnovější zážitky z randění. Smály jsme se nad tím, jak těžké je v našem věku najít toho pravého, a občas si kladly otázku, jestli si jen nenamlouvám, že může existovat muž podle mých představ.
„Jsi moc náročná,“ řekla bez okolků Eva, která si svou přímostí získala nejbližší místo v mém srdci. „Možná,“ připustila jsem, „ale chci znovu cítit motýlky v břiše a k někomu vzhlížet.“ „A máš na to plné právo,“ ujistila mě Sára. „Vždyť ti dva ex… jedna pohroma vedle druhé.“
Objala jsem ji a společně jsme si dopřály pár skleniček lambruska. Když se večer chýlil ke konci, přinesl číšník na náš stůl lístek i s lahví dalšího lambruska. Na papírku stálo: „Jste neobyčejně krásná žena. Nešla byste zítra se mnou na drink?.“ Pavel.
Byla jsem jím doslova očarovaná
Rozhlížela jsem se po restauraci trochu ztraceně, až jsem ho konečně zahlédla. Usmál se na mě a lehce zamával – gesto, které mi okamžitě imponovalo. Byl opravdu pohledný. Kývla jsem na souhlas a on sebevědomě přišel k našemu stolu.
„Dámy, jmenuji se Pavel a rád bych pozval vaši kamarádku na rande,“ řekl s úsměvem. Zčervenala jsem jako rajče, ale v duchu mě zalila příjemná vlna vzrušení. Od té chvíle jsme spolu začali chodit.
S Pavlem bylo všechno fascinující. Byl pozorný, uměl mě rozesmát a nikam nespěchal – každou chvíli jsme si dokázali vychutnat naplno. Měla jsem pocit, že znovu omládám. Pavlovi bylo něco málo přes padesát, měl za sebou jedno nepovedené manželství a do dalšího se zatím nehrnul. Přiznal, že ho exmanželka podvedla s jeho nejlepším přítelem. Pořád jsem si kladla otázku, čím jsem zaujala právě takového muže.
Začala jsem mít podezření
Čas s Pavlem ubíhal neuvěřitelně rychle. Společně jsme vyráželi na výlety a milovali se, kdykoli to jen šlo – připadala jsem si zase jako dvacetiletá. Byla jsem přesvědčená, že jsem konečně našla toho pravého, a začala plánovat, že ho představím svým dětem. Pavel se ale pokaždé zdráhal.
„Máme dost času, počkej s tím. Nejsem ještě připravený postavit se před tvé děti,“ opakoval stále dokola. Trpělivě jsem čekala, protože mi s ním bylo dobře.
Až do jednoho osudového okamžiku. Náhodou jsem zaslechla, jak telefonuje s nějakým mužem a domlouvají se na výši sázky: „O búra, že to bude dnes pozice ze strany 63. Pošlu pak důkaz.“ Bylo to zvláštní, ale ten večer jsem to nechala být.
Jenže brzy poté mu přišla zpráva, která mi vyrazila dech: „Jsi kanec – máš to mít.“ V tu chvíli mi vše došlo.
To nebyl jen konec, ale přímo ledová sprcha
Abych si byla jistá svým podezřením, musela jsem se dostat do Pavlova mobilu a nakonec se mi to podařilo. Odemkla jsem ho snadno, měl jen čtyřmístný kód. To, co jsem v něm objevila, mě však naprosto šokovalo.
Každé naše milování Pavel sdílel ve skupině svých přátel. Nejprve napsal, jakou „pozici z Kámasútry“ chce vyzkoušet, a pak posílal zprávu, jestli jsem na ni kývla, včetně důkazu. Bylo mi z toho fyzicky zle.
Okamžitě jsem ho konfrontovala. Podíval se na mě, jako by nechápal, o čem mluvím, ale když uviděl svůj mobil v mé ruce, pochopil. „Vždyť jsme se jen bavili. Co tak vyšiluješ?“ prohodil lhostejně.
„Bavili? Ty natáčíš naše intimní chvilky a posíláš je kamarádům!“ vyhrkla jsem. Pavel jen otráveně pokrčil rameny, nechtěl nic vysvětlovat. Prostě vstal a odešel a od té chvíle se už nikdy neozval.
Ještě před pár dny bych přísahala, že jsem našla největší lásku svého života. Ve skutečnosti to byl obyčejný podrazák, který se s kamarády bavil na můj účet. Nikdy už nechci žádný vztah.
Tento článek vznikl na základě skutečné události, použitá fotografie je pouze ilustrační. Prožili jste něco podobného? Podělte se s námi o svůj příběh a napište na info@tiscali.cz