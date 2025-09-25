Pražská burza oslabila, dolů ji táhlo zlevnění akcií ČEZ, KB či Monety
25. 9. 2025 – 17:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pražská burza dnes oslabila.
Index PX klesl o 0,32 procenta na 2303,98 bodu. Dolů burzu táhlo zlevnění akcií energetické firmy ČEZ, Komerční banky či banky Moneta. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.
Oslabila polovina z 12 hlavních emisí pražské burzy. Mezi oslabujícími byly cenné papíry, se kterými se obchodovalo v největších objemech. Například nejobchodovanější emise - akcie ČEZ - zlevnila o 0,23 procenta na 1276 korun. Cenné papíry Komerční banky odepsaly 0,68 procenta na 1030 korun a cenné papíry Monety 1,33 procenta na 163,20 koruny.
Ztráty burzy zmírnilo posílení druhé nejobchodovanější emise, akcií bankovní skupiny Erste. Cenné papíry Erste zdražily o 0,50 procenta na 2030 korun. Nejvýrazněji si polepšily akcie strojíren Doosan Škoda Power, a to o 2,23 procenta na 459 korun. Naopak největší propad postihl akcie zbrojovky Colt CZ, které zlevnily o 1,40 procenta na 773 korun.
Česká měna dnes oslabila k euru i dolaru. K 17:00 si koruna pohoršila oproti předchozímu závěru k euru o tři haléře na 24,33 Kč/EUR a k dolaru o 13 haléřů na 20,83 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.
Kurz české měny:
|
Předchozí závěr
|
Dnes kolem 17:00
|
Kč/EUR
|
24,30
|
24,33
|
Kč/USD
|
20,70
|
20,83
Zdroj: Patria Online