Dnes je čtvrtek 25. září 2025., Svátek má Zlata
Počasí dnes 10°C Slabý déšť

Pražská burza oslabila, dolů ji táhlo zlevnění akcií ČEZ, KB či Monety

25. 9. 2025 – 17:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Pražská burza oslabila, dolů ji táhlo zlevnění akcií ČEZ, KB či Monety
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Pražská burza dnes oslabila.

Index PX klesl o 0,32 procenta na 2303,98 bodu. Dolů burzu táhlo zlevnění akcií energetické firmy ČEZ, Komerční banky či banky Moneta. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Oslabila polovina z 12 hlavních emisí pražské burzy. Mezi oslabujícími byly cenné papíry, se kterými se obchodovalo v největších objemech. Například nejobchodovanější emise - akcie ČEZ - zlevnila o 0,23 procenta na 1276 korun. Cenné papíry Komerční banky odepsaly 0,68 procenta na 1030 korun a cenné papíry Monety 1,33 procenta na 163,20 koruny.

Ztráty burzy zmírnilo posílení druhé nejobchodovanější emise, akcií bankovní skupiny Erste. Cenné papíry Erste zdražily o 0,50 procenta na 2030 korun. Nejvýrazněji si polepšily akcie strojíren Doosan Škoda Power, a to o 2,23 procenta na 459 korun. Naopak největší propad postihl akcie zbrojovky Colt CZ, které zlevnily o 1,40 procenta na 773 korun.

Česká měna dnes oslabila k euru i dolaru. K 17:00 si koruna pohoršila oproti předchozímu závěru k euru o tři haléře na 24,33 Kč/EUR a k dolaru o 13 haléřů na 20,83 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Kurz české měny:

 

Předchozí závěr

Dnes kolem 17:00

Kč/EUR

24,30

24,33

Kč/USD

20,70

20,83

Zdroj: Patria Online

Tagy:
měna akcie ČR burzy BCPP
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Máte to v horoskopu! Podívejte se, které celebrity sdílejí vaše znamení

Nejnovější články