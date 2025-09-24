Andrea (48): Naschvál jsem sestře svedla jejího manžela, aby věděla, jak to bolí. Jenže její reakce byla úplně jiná, než jsem čekala
24. 9. 2025 – 21:20 | Magazín | Veronika Borská
Některé životní odplaty už prostě nenesou takový efekt, jaký bychom čekali. Přesně to pochopila i Andrea, která v sobě dlouho nosila zášť vůči sestře a nakonec zjistila, že pomsta nepřinesla to, co od ní očekávala.
Já a moje sestra – věčný boj o tátovu přízeň. Obě jsme se chtěly zalíbit, protože jeho očekávání i měřítka byla neúprosně vysoká. Stejný metr platil i na našeho bratra, ale jako kluk to měl zkrátka jednodušší. Alena, jako starší, toužila mít tátovu pozornost jen pro sebe, jenže její úsilí zůstávalo bez odezvy. Nikdy podle něj nebyla dost dokonalá, aby si jeho obdiv opravdu získala. Až do chvíle, kdy se rozhodla jít doslova přes mrtvoly.
Když se v tátových očích něco zlomilo
Asi jsem dřív než Alena pochopila, že náš táta nás nikdy nebude dost uznávat. Chtěl syna, toho měl, a nás už tolik nepotřeboval. S přibývajícím věkem mi to bylo čím dál víc jedno.
Až do chvíle, kdy jsem potkala Michaela. Patřil do lepší vrstvy společnosti a na jedné společenské akci s rodiči mě okamžitě okouzlil. Na první pohled bylo zřejmé, že sympatie jsou oboustranné. Když jsme se začali vídat, stalo se něco nečekaného: strhla jsem na sebe veškerou tátovu pozornost. Michael mu byl nesmírně sympatický a okamžitě si maloval, jak skvělé by bylo, kdybychom se jednou vzali.
Zrada, kterou nešlo vrátit
To, co říkal táta, mi bylo jedno – byla jsem zamilovaná. Chtěla jsem s Míšou být, dýchat s ním a prožívat každou minutu. Bylo mi s ním nádherně. Jenže idylka trvala jen do chvíle, než ho sestra opila, svedla a celé to nahrála tehdy ještě na foťák.
„Je to obyčejný děvkař,“ pronesla chladně a předhodila mi důkaz ve chvíli, kdy jsem se učila na závěrečné zkoušky. „Děvkař možná, ale proč jsi s ním spala zrovna ty?“ vyhrkla jsem ze zoufalství. „Viděla jsem mu to na očích. Už to neřeš, nemá to cenu, nehodil se k tobě,“ odsekla. Tím pro ni vše skončilo. S Míšou jsme si sice ještě párkrát napsali, ale náš vztah to nenávratně poznamenalo a brzy jsme ho ukončili.
Když důvěra zmizí a pokušení se blíží
Bolelo to a dlouho jsem nedokázala najít vztah, kterému bych věřila. Vlastně jsem od té doby nevěřila nikomu. Mezitím se má sestra provdala za Adama, významného ředitele banky. Na první pohled bylo znát, že nejde o velkou lásku, ale táta z něj byl nadšený a Alena zoufale toužila po jeho uznání.
Svatbu měli jako z pohádky a jako svatební dar luxusní dům. Na první pohled měli všechno, jen ne skutečnou lásku. A právě na jedné rodinné sešlosti jsem si všimla, jak po mně Adam pokukuje, směje se mým vtipům a snaží se upoutat mou pozornost. Byla jsem přesvědčená, že po mně jede.
Pomsta a doznání, které obrátily celý můj život naruby
Když jsme se trochu napili, svedla jsem ho. Chtěla jsem to Aleně vrátit se vším všudy. Adam byl po našem milování zaskočený. „Jsem do tebe zamilovaný,“ vypadlo z něj. „Myslela jsem, že je to jen flirt. Co blázníš?“ odpověděla jsem, ale on přede mnou klečel a líbal mi ruce. Utekla jsem. Nechtěla jsem s ním vztah, jen se sestře pomstít.
Jenže druhý den přišla Alena s úplně jinou novinkou. Ráno zvonila jak na poplach a já váhala otevřít. „Tak už to prasklo,“ řekla jsem si pro sebe a pustila ji do bytu. Místo výčitek však začala mluvit zcela jinak. „Chci se tátovi přiznat a všechno mu říct do očí.“ „Přiznat s čím?“ nechápala jsem. „Jsem zamilovaná do Milady.“ „Do koho?“ vyhrkla jsem. „Do tátovy sekretářky a už nechci dělat, co mi kdo přikáže. Chci být konečně šťastná.“ „Teď jsi se vdala,“ byla jsem v šoku. Sestra ale byla pevně rozhodnutá jít s pravdou ven.
Moje nevěra s Adamem jí nijak neublížila, naopak ji víc nakopla k rozvodu. Adam byl odhodlaný o mou přízeň dál bojovat a nakonec jsem si ho po pěti letech vzala já.
Tento článek vznikl na základě skutečné události, použitá fotografie je pouze ilustrační. Prožili jste něco podobného? Podělte se s námi o svůj příběh a napište na info@tiscali.cz