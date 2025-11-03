Krutý rozchod! Kundosaki je půl roku po porodu zase sama: "Jsem na milion kusů"
3. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Budoucnost měla vypadat trochu jinak, jenže člověk míní...
Budoucnost byla narýsovaná, plány prakticky vytesané do kamene. Jenže pak se ukázalo, že jisté zkrátka není nic a vztah nemusí přežít i krátce po narození potomka.
Oblíbená influencerka Kateřina Klinderová, kterou nejspíš znáte jako Kundosaki ze Survivoru, před sedmi měsíci porodila. Spokojená rodinka se ale nekoná, protože místo vykročení směrem ke společné budoucnosti ruku v ruce s partnerem Tomášem... přišel rozchod.
„Bolí mě srdce, když píšu tyhle řádky,“ přiznala influencerka na sociální síti.
„Chtěla jsem to trochu nechat uležet a zahojit, ale už je to tak dlouho, co jsem na milion kusů, že jednoduše dál nemůžu… Nechci dál dělat jak před sebou, ani tady, že zvládám, když každý den je pro mě náročnější a bolestivější než den předešlý. V rámci mého psychického zdraví, kdy se tvářím, že je vše v pohodě, i když všichni správně cítíme, že ne. Odmítání kamarádů, akcí, nechuť k jídlu, k práci, k žití, celkové vyčerpání, musí to ze mě ven,“ svěřila se.
Co se stalo, však říct nechce: „Důvody rozchodu nechám v soukromí, tak jak to má být. Žádná senzace se nekoná.“
Nyní již bývalý přítel je ale prý skvělým otcem. Kateřina také prosí o trochu klidu a strpení: „Chci být co nejdříve v pořádku kvůli malé, to je pro mě priorita,“ dodala.