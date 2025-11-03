Sněmovna obnoví činnost, zástupci ANO, SPD a Motoristů stvrdí koalici

Dnes je pondělí 3. listopadu 2025., Svátek má Hubert
3. 11. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Nově zvolení poslanci se dnes odpoledne poprvé po říjnových volbách sejdou na ustavující schůzi.

Sněmovna tím obnoví činnost. Hodinu před zahájením schůze podepíšou zástupci hnutí ANO, hnutí SPD a Motoristů koaliční smlouvu. Zveřejní také program své budoucí vlády, kterou sestavuje předseda ANO Andrej Babiš.

Poslanci dnes zejména složí slib a zřídí mandátový a imunitní výbor. Nejsledovanější body první schůze, tedy volba nového předsedy a místopředsedů dolní komory, budou na programu při jejím středečním pokračování.

Koaliční smlouvy obvykle vymezují základní programové cíle vlády a stanovují rozdělení politických funkcí mezi jednotlivé strany. Obsahují také různé procedurální záležitosti ohledně postupů koaličních stran v Parlamentu, vyjednávání nebo řešení sporů. Jde o politickou dohodu vládních stran bez právní vymahatelnosti. V dodatku ji mají podepsat i všichni poslanci ANO, SPD a Motoristů, stejně jako tomu bylo ve dvou předminulých volebních obdobích.

Program ustavující sněmovní schůze stanoví zákon. K jeho bodům patří také zřízení dalších sněmovních výborů. Po ukončení schůze podá demisi nynější vláda ODS, hnutí STAN, KDU-ČSL a TOP 09 vedená Petrem Fialou (ODS).

ANO, SPD a Motoristé oznámili už zhruba týden po říjnových volbách rozdělení 16 vládních pozic, nominanty na ministerské posty zatím oficiálně nesdělili. Následně zahájili zástupci těchto uskupení debaty o programu. Završili je v polovině minulého týdne, v pátek poslali dokument prezidentu Petru Pavlovi.

