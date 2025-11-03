Dnes je pondělí 3. listopadu 2025., Svátek má Hubert
3. 11. 2025 – 6:48 | Zprávy | Anna Pecena

Zavolal vám policista? Možná vás někdo zkouší okrást, takhle je poznáte
falešný telefonátzdroj: AI DALL-e
Když telefon zazvoní a hlas na druhém konci se představí jako policista, většina lidí zpozorní. Jenže právě to podvodníci chtějí. V posledních měsících přibývá falešných telefonátů, při kterých se pachatelé vydávají za policisty nebo pracovníky bank a připravují seniory o statisíce. Tvrdí, že jejich účet je v ohrožení, že někdo vybral půjčku na jejich jméno, nebo že musí okamžitě pomoci s vyšetřováním. Ve skutečnosti jde o promyšlený způsob, jak z lidí dostat peníze.

Falešný policista volá z „pravého“ čísla

Podvodníci dnes používají technologii zvanou spoofing. Díky ní se na displeji telefonu zobrazí číslo, které opravdu patří Policii ČR nebo vaší bance. Volající se představí jménem a číslem odznaku, mluví sebevědomě a profesionálně. Někdy vás spojí s „kolegy z banky“, kteří mají potvrdit, že vaše peníze jsou v ohrožení. Pak přijdou instrukce: máte okamžitě převést úspory na „bezpečný účet“, nebo doma připravit hotovost, kterou si „kurýr policie“ vyzvedne. V té chvíli už jste v pasti.

Podle Policie ČR se tento typ vishingu, tedy telefonického podvodu, v roce 2025 stal jednou z nejrozšířenějších forem kriminality vůči seniorům. Na severu Čech dokonce zaznamenali případy, kdy oběť odevzdala úspory přímo podvodníkovi u dveří bytu.

Proč tomu lidé věří

Podvodníci jsou často velmi přesvědčiví. Využívají stres a časový tlak – varují, že je nutné jednat hned, jinak o peníze přijdete. Mnozí senioři navíc mají přirozenou úctu k uniformě a autoritám. Jakmile slyší „tady policie“, přestanou pochybovat. Přitom pravá policie nikdy nikoho nežádá o převod peněz, sdělení údajů k účtu ani instalaci aplikací do telefonu.

Jak poznat, že jde o podvod

Pokud vám někdo po telefonu říká, že jde o policii nebo banku a chce po vás osobní údaje či peníze, hovor okamžitě ukončete. Nevolejte zpět na číslo, z něhož přišel, ale ověřte si situaci sami – na lince 158 nebo přímo ve své bance. Nepodléhejte panice, i když volající mluví o rodině, nehodě nebo vyšetřování. To všechno jsou oblíbené triky podvodníků.

Policie radí jednoduché pravidlo: kdo po vás chce peníze po telefonu, není policista. Zavěste, ověřte, nenechte se vmanipulovat do paniky. Jeden jediný hovor může rozhodnout o tom, zda si udržíte své celoživotní úspory.

Co dělat, když už jste podvedeni

Okamžitě kontaktujte svou banku a požádejte o zablokování účtu či platebních karet, zaznamenejte všechny detaily hovoru a čísla, která vám volala, a předejte je policii při ohlášení trestného činu. Nevyhazujte žádné dokumenty ani SMS — mohou sloužit jako důkaz; zapište si přesný čas hovoru a jména, která padla. Požádejte někoho z rodiny nebo důvěryhodného známého, aby s vámi šel na nejbližší oddělení policie, a informujte také svoji banku o podezření na zneužití; rychlé kroky často zabrání dalším škodám.

