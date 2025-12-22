Kruté Vánoce! Herečka se rozešla s otcem svého dítěte: "Fyzicky mě napadl"
22. 12. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke
Do divoké situace se musela dokonce vložit policie a vztah neměl šanci dál pokračovat.
Hana Džurbanová, kterou svobodomyslnější část čtenářstva možná bude znát pod pseudonymem Rika Fane, pod nímž svého času tvořila snímky peprnějšího charakteru (a stále se podobnou aktivitou živí na jisté neslušné platformě), překvapila své sledující nečekanou informací: Její vztah zkrachoval.
Čtyři dny před Vánoci se rozešla s přítelem Stanislavem, s nímž má dítě.
Předcházelo tomu prý dokonce násilí: „Dnešním dnem jsme se se Standou rozešli. Na můj popud, když mě předtím fyzicky napadl a já jsem na to konto musela zavolat policejní hlídku. Chtěla jsem vám to říct a být první,“ oznámila ve videu v příbězích na Instagramu a jen těžko hledala správná slova.
„Já jsem si soukromí strašně chránila a vím, že tohle bude možná velká tahanice z jeho strany. Budu jen chránit sebe a dítě. Dám se dohromady a budu pro mé dítě silnější, než kdy dřív, protože takhle jsem byla jen zdevastovaná a zdeptaná holka,“ dodala se slibem do budoucna.
Na dítě, které se jí a nyní již exsnoubenci narodilo loni v lednu, nikdy nedala dopustit: „První týdny mi vůbec nedocvaklo, že jsem máma, že to dítě je opravdu moje. Ale pak jsme si na to oba dva velmi rychle zvykli. Je to čistá láska, je to úplně něco jiného,“ prozradila před časem.