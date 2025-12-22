První Vánoce bez manžela? Zuzana Belohorcová nezná slitování: "O to víc se těším"
22. 12. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená moderátorka nedá na Vánoce dopustit a nehodlá si je nechat pokazit ani krachem manželství.
Populární moderátorka Zuzana Belohorcová se musela nedávno popasovat s celonárodní pozorností, když se přední stránky všech společenských novin a magazínů plnily novinkami o jejím krachujícím manželství.
Dá se předpokládat, že z podobného zájmu nemohla být úplně nadšená, ale z dostupných informací se zdá, že Zuzana byla ve všem prakticky nevině: Opakovaně nevěrný manžel se zamiloval do milenky a pak zavelel k rozvodu.
Konec vztahu byl tak možná nakonec i nejlepším řešením, což si ostatně začala časem uvědomovat i sama Zuzana, která se v tom ohledu nijak neleká jasných a rezolutních prohlášení: „Dýchá se mi teď krásně... Svobodně. Žádné další šance se nerozdávají,“ psala například nedávno na Instagramu.
A koncem manželství si nehodlá nechat pokazit ani své nejoblíbenější svátky, Vánoce: „O to víc se těším, že tyto Vánoce budeme trávit v kruhu těch nejbližších. A to jsou moji milovaní rodiče a rodina. Takže se na to velmi těšíme. Dětičky už se nemohou dočkat,“ řekla pro magazín Nový Čas.
Hned poté pak plánuje vyrazit na hory: „Čeká nás týden na chatě v horách, takže bude opět kopec zážitků,“ těší se.
„Vánoce pro mě a rodinu byly vždy nejkrásnějším svátkem v roce, kdy jsem se snažila vytvořit úžasnou atmosféru a krásnou výzdobu. Chtěla jsem udělat dětem svátky co nejkrásnější, aby měly úžasné vzpomínky,“ prozradila.
„Ještě kdyby nasněžilo a byla by sněhová nadílka, bylo by to ještě krásnější!“ zasnila se nakonec.
Na horách, kam plánuje vyrazit, se jí podobné přání možná i splní. V nižších polohách ale s největší pravděpodobností ne, protože šance na sněhové Vánoce je letos velmi malá.
I tak si ale Zuzana svátky jistě náležitě užije v kruhu nejbližších. A tak to má být.