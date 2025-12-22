Vláda se bude zabývat personálními změnami na ministerstvech či rozpočtem
22. 12. 2025 – 6:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Počet a strukturu služebních a pracovních míst na ministerstvech a dalších úřadech projedná na dnešním zasedání vláda Andreje Babiše (ANO).
Na svém druhém řádném zasedání od jmenování prezidentem Petrem Pavlem a pravděpodobně i posledním jednání v tomto roce se kabinet vrátí i k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Schvalovat by ho ale měl až zhruba za měsíc.
Takzvaná systemizace služebních a pracovních míst počítala od letošního ledna s tím, že v Česku bude 73.520 úřednických míst, o 205 meziročně více. Po přepočtu na místa s plným úvazkem v období jednoho kalendářního roku šlo o 73.003 míst. Babiš minulý týden řekl, že chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent. Ministři mají v souladu s tím připravit návrhy. Slučování a další změny struktury ministerských sekcí využívají členové vlády často také k prosazení personálních změn ve vedoucích pozicích.
Komplexní reorganizace se chystá například na ministerstvu zahraničních věcí. Podle některých médií mají na ministerstvu skončit vrchní ředitelé několika sekcí. Na ministerstvu spravedlnosti by mohlo zaniknout 26 pracovních míst, 18 z nich je v současnosti obsazených. Systemizace také například nemá počítat se sekcí ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí.
O změnách na ministerstvu zahraničí bude chtít podle Deníku N Babiš jednat s ministrem Petrem Macinkou (Motoristé) pravděpodobně na koaliční radě, která dnešnímu zasedání kabinetu předchází. Navrhované škrty kritizuje opozice. Odborová organizace ministerstva ve vyjádření, které má ČTK k dispozici, uvedla, že s politováním sleduje hektické snahy o změnu systemizace. Macinka ČTK v sobotu sdělil, že se neruší ani jedno místo v zahraničí a že systemizace byla projednána s řadou uznávaných velvyslanců.
Kabinet se vrátí i k návrhu státního rozpočtu na příští rok, který plánuje schválit 19. ledna. Návrh bývalé vlády Petra Fialy (ODS) s deficitem 286 miliard korun vládní koalice už dříve odmítla. Česko tak příští rok zahájí v rozpočtovém provizoriu, které omezuje státní výdaje. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v sobotu České televizi řekla, že považuje za pravděpodobné, že se bude muset schodek rozpočtu zvýšit. Alternativou by podle členů vlády byla například nutnost zastavit některé dopravní stavby.
Podpořit by vláda mohla senátní návrh ústavní novely, která má dát Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Neutrálně by se mohla vláda postavit k návrhu Pirátů ohledně prodloužení platnosti kladného posudku o vlivu chybějící části vnitřního silničního okruhu v Praze na životní prostředí (EIA) i k obdobné iniciativě pražského zastupitelstva. Odmítne pak pravděpodobně návrh Jihomoravského kraje na rozšíření okruhu výrobků, které lze zahrnout mezi daňově uznatelné výdaje.
Ministři se budou zabývat i plánem účasti vojáků na cvičeních mimo území ČR a příslušníků zahraničních armád na cvičeních v Česku.
Babiš dnes bude jednat také s ředitelem české Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) Alešem Vytečkou o muniční iniciativě, která zajišťuje dodávky dělostřelecké munice pro Ukrajinu čelící ruské invazi.