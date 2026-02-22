Královský skandál roku: Co měl Andrew předávat Epsteinovi za zavřenými dveřmi?
22. 2. 2026 – 7:02 | Zpravodajství | Alex Vávra
Zatčení bývalého prince Andrewa otřáslo Británií i samotnou monarchií. Policie ho podezírá, že během své veřejné funkce sdílel citlivé informace s Jeffreym Epsteinem. Případ, který může mít trestní i politické následky, se navíc nebezpečně dotýká i dalších známých jmen britské politiky.
Britská monarchie zažívá jeden z největších otřesů moderní éry. Andrew Mountbatten-Windsor, kdysi princ Andrew a dlouholetý člen nejužšího kruhu královské rodiny, byl zatčen přímo na královském panství v Sandringhamu. Policie ho podezírá ze zneužití veřejné funkce a případ se točí kolem jeho kontaktů s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
Neoznačená policejní auta před sídlem, ranní zásah v 8:00 GMT a následné domovní prohlídky v Norfolku i ve Windsoru. Tak začal den, který přepsal dějiny britské monarchie. Andrew byl po několika hodinách výslechu propuštěn na svobodu, vyšetřování však běží dál. Policie zdůrazňuje, že případ je aktivní a mimořádně citlivý.
Hlavní podezření nesouvisí se sexuálními trestnými činy, ale s tím, co měl Andrew dělat v době, kdy působil jako britský obchodní vyslanec. Právě tato role mu dávala přístup k citlivým ekonomickým a politickým informacím z celého světa.
Tajné informace pro Epsteina?
Podle dokumentů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti měl Andrew přeposílat Epsteinovi interní vládní materiály z oficiálních návštěv v Asii. Ve spisech se objevují zmínky o zprávách z Vietnamu, Singapuru či Číny. Další e-maily údajně obsahují informace o investičních příležitostech v Afghánistánu, včetně zlata a uranu, a dokonce detaily o plánovaných krocích britské vlády po finanční krizi.
Problém je zásadní. Obchodní vyslanec má povinnost zachovávat přísnou mlčenlivost. Pokud by se prokázalo, že Andrew vědomě a bez oprávnění sdílel důvěrné informace s člověkem, který neměl žádný oficiální status, mohlo by jít o závažné porušení zákona. Trestný čin zneužití veřejné funkce je v Británii považován za mimořádně těžko uchopitelný, ale hrozí za něj až doživotní trest.
Právní experti upozorňují, že jde o složitý a důkazně náročný případ. Je třeba prokázat úmysl, vědomé jednání i absenci jakéhokoli ospravedlnění. Přesto samotný fakt zatčení bývalého prince ukazuje, jak vážně policie celou věc bere. Andrew všechna obvinění dlouhodobě odmítá. Tvrdí, že si nebyl vědom žádného nezákonného chování Epsteina a že se ničeho nedopustil.
Nejen Andrew. Do hledáčku se dostal i Mandelson
Skandál však nekončí u jednoho jména. Policie nedávno prohledala také nemovitosti spojené s Peterem Mandelsonem, zkušeným labouristickým politikem a bývalým ministrem obchodu. I on měl být v kontaktu s Epsteinem a podle zveřejněných dokumentů se objevují otázky, zda mu nepředával informace citlivé z pohledu finančních trhů během období po krizi v roce 2008.
Mandelson už přišel o post britského velvyslance ve Spojených státech poté, co vyšlo najevo, že měl s Epsteinem osobní vztah. Jakékoli trestné jednání popírá, ale vyšetřování kolem jeho aktivit pokračuje. Britská policie navíc prověřuje i soukromé lety spojené s Epsteinem, které směřovaly na londýnské letiště Stansted. V amerických dokumentech se toto letiště objevuje desítkykrát.
Král Charles reagoval chladně a stroze s tím, že zákon musí vykonat svou práci. Andrew byl už dříve zbaven vojenských hodností, patronátů i princovského titulu. Zůstává však v linii následnictví trůnu. Pokud by se podezření potvrdila, šlo by o bezprecedentní pád muže, který se ještě před pár lety pohyboval mezi světovou politickou a byznysovou elitou.
Vyšetřování může trvat měsíce, možná roky. Jedno je ale jisté už teď. Jméno Andrew Mountbatten-Windsor znovu otřásá britskou monarchií a tentokrát nejde jen o skandál, ale o možné trestní důsledky.