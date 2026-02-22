Lunární horoskop na neděli 22. února: Jak ukojit hladového Býka a přitom neztratit sluneční jiskru
22. 2. 2026 – 7:30 | Magazín | Natálie Kozak
Neděle se nese v harmonickém, ale zároveň vyzývavém duchu. Zatímco tradičně bývá dnem Slunce, Měsíc se právě přesunul do stabilního a požitkářského znamení Býka. Tato kombinace vytváří silné pnutí mezi touhou po odpočinku a potřebou něco tvořit.
Šestý lunární den je obdobím vstřebávání energie a kosmických informací. Nedělní vládce Slunce do nás pumpuje životodárnou sílu a radost, zatímco Měsíc v Býku nás „uzemňuje“ a svádí k pohodlnosti, dobrému jídlu a nicnedělání. Tento den je testem vaší vůle: zvítězí pasivní lenost, nebo aktivní prožitek?
Překonejte setrvačnost a rozkvetete
Dnešek je dnem rozporů. Pokud podlehnete těžké energii Býka a strávíte celý den v posteli nebo před obrazovkou, můžete se večer cítit nečekaně vyčerpaní a podráždění. Klíčem k úspěchu je vědomé překonání počáteční setrvačnosti.
Slunce volá po aktivitě a jasu. Stačí malý impulz- procházka na čerstvém vzduchu, návštěva přátel nebo kreativní činnost- a energie začne proudit. Ti, kteří dnes dokážou vystoupit ze své komfortní zóny, budou odměněni nezapomenutelnými zážitky a přívalem nové inspirace, která je ponese celým nadcházejícím týdnem.
Pozor na slova: Krk jako zrcadlo duše
Znamení Býka ovládá oblast krku a hrtanu a v 6. lunárním dni je tato část těla mimořádně citlivá. Astrologie dnes varuje před nečekanou souvislostí: váš jazyk přímo ovlivňuje vaše zdraví.
Používání vulgárních slov, hádky nebo křik mohou vést k fyzickým problémům, jako je bolest v krku, ztráta hlasu nebo pocity sevření. Dnešek je dnem „verbální hygieny“. Mluvte laskavě, važte slova a hlídejte si čistotu svého projevu. Pokud cítíte napětí, dopřejte si teplý čaj s medem nebo tichou meditaci.
Zdraví a prevence: Síla krve a ochrana plic
Kromě krku je dnes zranitelný i kardiovaskulární systém. Vyhněte se příliš tučným jídlům (ke kterým Býk svádí) a nadměrnému stresu. Pro posílení imunity a ochranu horních cest dýchacích sáhněte po špercích s tzv. krvavými kameny (např. hematit nebo heliotrop).
Aby byla jejich účinnost maximální, měly by se nosit na úrovni krku nebo plic (např. jako delší náhrdelník nebo brož). Tyto kameny pomáhají filtrovat negativní energie a předcházet infekcím, které by vás v tomto citlivém období mohly oslabit.
Umění zpomalit, nikoliv zastavit
Býk miluje kvalitu a Slunce zase tvořivost, proto je dnešek ideální pro činnosti, které potěší vaše smysly a zároveň zanechají hmatatelný výsledek. Namísto pasivního sledování televize se zkuste věnovat vaření z poctivých surovin, péči o pokojové rostliny nebo ručním pracím. Tato forma „aktivního odpočinku“ vás nabije mnohem více než úplná nečinnost. Když totiž svou energii vložíte do něčeho krásného a smysluplného, propojíte svou vnitřní vitalitu se zemskou silou, což vám přinese pocit hlubokého uspokojení a vnitřního míru. Nezapomínejte, že dnešní den není o výkonu, ale o prožitku- vychutnejte si každé sousto, každý nádech a každé laskavé slovo.